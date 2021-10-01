https://sputnik-georgia.ru/20211001/premer-gruzii-zaderzhaniem-saakashvili-predotvrascheny-besporyadki-v-strane-260105052.html
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
Страна избежала большой тяжелой провокации, которая могла перерасти в большое противостояние, заявил премьер 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T23:43+0400
2021-10-01T23:43+0400
2021-10-02T00:01+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили произошло, когда он находился один в тайной квартире, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."У правительства была информация о месте пребывания Саакашвили, но мы специально ее не распространяли, так как использовали обычную оперативную тактику, которая была необходима для такого результата", - заявил Гарибашвили в эфире телеканала Imedi. По его словам, благодаря аресту страна избежала большой провокации. Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
23:43 01.10.2021 (обновлено: 00:01 02.10.2021)
Страна избежала большой тяжелой провокации, которая могла перерасти в большое противостояние, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили произошло, когда он находился один в тайной квартире, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.
"У правительства была информация о месте пребывания Саакашвили, но мы специально ее не распространяли, так как использовали обычную оперативную тактику, которая была необходима для такого результата", - заявил Гарибашвили в эфире телеканала Imedi
.
По его словам, благодаря аресту страна избежала большой провокации.
"Страна избежала большой очередной тяжелой провокации, которая могла перерасти в большое противостояние, тем более если учитывать почерк Саакашвили и его соратников", - сказал Гарибашвили.
Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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