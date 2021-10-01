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Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси
Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси
Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T18:02+0400
2021-10-01T18:02+0400
2021-10-01T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Премьера балета "Пиноккио" пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 15 октября.Хореографом балета в двух действиях является швед Пер Исберг, художником по костюмам - французский театральный художник Жером Каплан. Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа.Мировая премьера балета состоялась 28 августа 2015 года в Гонконгском балете. На премьерном показе балета в столице Грузии перед зрителями предстанет оркестр театра под управлением дирижера Папуны Гваберидзе.Руководство театра напоминает, что из-за пандемии коронавируса зрителей допустят на представление только в масках. Перед входом в театр все зрители обязаны пройти термоскрининг и дезбарьер, а также продезинфицировать руки. Спектакли будут проходить без перерыва.Вход в театр откроется за час до начала спектакля. Опоздавшие не будут допущены до первого антракта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси
Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik.
Премьера балета "Пиноккио" пройдет
на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 15 октября.
Хореографом балета в двух действиях является швед Пер Исберг, художником по костюмам - французский театральный художник Жером Каплан. Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа.
Мировая премьера балета состоялась 28 августа 2015 года в Гонконгском балете.
На премьерном показе балета в столице Грузии перед зрителями предстанет оркестр театра под управлением дирижера Папуны Гваберидзе.
Руководство театра напоминает, что из-за пандемии коронавируса зрителей допустят на представление только в масках. Перед входом в театр все зрители обязаны пройти термоскрининг и дезбарьер, а также продезинфицировать руки. Спектакли будут проходить без перерыва.
Вход в театр откроется за час до начала спектакля. Опоздавшие не будут допущены до первого антракта.
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