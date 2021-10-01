https://sputnik-georgia.ru/20211001/premera-baleta-pinokkio-proydet-v-teatre-paliashvili-v-tbilisi-260088229.html

Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси

Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси

Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T18:02+0400

2021-10-01T18:02+0400

2021-10-01T18:02+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

тбилисский театр оперы и балета

балет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260087050_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_fc6c92343e5025139daec9dc5284ecc9.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Премьера балета "Пиноккио" пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 15 октября.Хореографом балета в двух действиях является швед Пер Исберг, художником по костюмам - французский театральный художник Жером Каплан. Балет поставлен на музыку итальянского композитора Отторино Респиги в аранжировке Бенджамина Поупа.Мировая премьера балета состоялась 28 августа 2015 года в Гонконгском балете. На премьерном показе балета в столице Грузии перед зрителями предстанет оркестр театра под управлением дирижера Папуны Гваберидзе.Руководство театра напоминает, что из-за пандемии коронавируса зрителей допустят на представление только в масках. Перед входом в театр все зрители обязаны пройти термоскрининг и дезбарьер, а также продезинфицировать руки. Спектакли будут проходить без перерыва.Вход в театр откроется за час до начала спектакля. Опоздавшие не будут допущены до первого антракта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211001/tbilisskiy-teatr-paliashvili-otkryvaet-sezon-operoy-abesalom-i-eteri--259800691.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , балет