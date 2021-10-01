https://sputnik-georgia.ru/20211001/prezident-gruzii-ne-pomiluet-saakashvili-260102236.html
Президент Грузии не помилует Саакашвили
Президент Грузии не помилует Саакашвили
По мнению президента, Саакашвили прибыл в Грузию сеять дестабилизацию, несмотря на советы международных партнеров 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T22:55+0400
2021-10-01T22:55+0400
2021-10-01T23:28+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/46/246724612_0:96:1596:994_1920x0_80_0_0_e75e360773eb6c2fce4ead0a6194cff9.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Многие спрашивают, помилует ли президент Михаила Саакашвили, мой ответ прост и окончателен: нет и никогда". Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, а также тех людей, которые ждали справедливости и не дождались", - заявила Зурабишвили на специальном брифинге.По словам президента, Саакашвили принял неприемлемое решение для президента и отказался от гражданства Грузии.При этом президент Грузии отметила, что в жизни Грузии начинается новая страница. "Начинается новая страница строительства грузинского государства. Не реванша, а наоборот деполяризации. Пусть никто зря не угрожает. Массовых выступлений не будет, страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - сказала Зурабишвили.Она напомнила правительству об ответственности и необходимости вести страну по пути демократии.Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/46/246724612_201:94:1357:961_1920x0_80_0_0_1e800910a32f306c55621945ea4ff3e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили
Президент Грузии не помилует Саакашвили
22:55 01.10.2021 (обновлено: 23:28 01.10.2021)
По мнению президента, Саакашвили прибыл в Грузию сеять дестабилизацию, несмотря на советы международных партнеров
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.
"Многие спрашивают, помилует ли президент Михаила Саакашвили, мой ответ прост и окончателен: нет и никогда". Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, а также тех людей, которые ждали справедливости и не дождались", - заявила Зурабишвили на специальном брифинге.
Ирина Энукидзе – мать сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, убитого высокопоставленными чиновниками МВД Грузии в январе 2006 года. Энукидзе скончалась в 2008 году от продолжительной болезни, до самой смерти она пыталась доказать, что в гибели ее сына виноваты высокопоставленные чиновники МВД, что подтвердилось лишь в 2012 году после смены правительства в Грузии. Саакашвили приговорен по делу Гиргвлиани к трем годам лишение свободы за превышение служебных полномочий.
По словам президента, Саакашвили принял неприемлемое решение для президента и отказался от гражданства Грузии.
"Сегодня, когда он с нарушением государственной границы ворвался на территорию страны и попытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных структур и приехал в страну сеять дестабилизацию, несмотря на множество советов и просьб международных партнеров, закон будет торжествовать", - подчеркнула Зурабишвили.
При этом президент Грузии отметила, что в жизни Грузии начинается новая страница.
"Начинается новая страница строительства грузинского государства. Не реванша, а наоборот деполяризации. Пусть никто зря не угрожает. Массовых выступлений не будет, страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - сказала Зурабишвили.
Она напомнила правительству об ответственности и необходимости вести страну по пути демократии.
Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.