https://sputnik-georgia.ru/20211001/prezident-gruzii-ne-pomiluet-saakashvili-260102236.html

Президент Грузии не помилует Саакашвили

Президент Грузии не помилует Саакашвили

По мнению президента, Саакашвили прибыл в Грузию сеять дестабилизацию, несмотря на советы международных партнеров 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T22:55+0400

2021-10-01T22:55+0400

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саломе зурабишвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Многие спрашивают, помилует ли президент Михаила Саакашвили, мой ответ прост и окончателен: нет и никогда". Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Энукидзе, а также тех людей, которые ждали справедливости и не дождались", - заявила Зурабишвили на специальном брифинге.По словам президента, Саакашвили принял неприемлемое решение для президента и отказался от гражданства Грузии.При этом президент Грузии отметила, что в жизни Грузии начинается новая страница. "Начинается новая страница строительства грузинского государства. Не реванша, а наоборот деполяризации. Пусть никто зря не угрожает. Массовых выступлений не будет, страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - сказала Зурабишвили.Она напомнила правительству об ответственности и необходимости вести страну по пути демократии.Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили