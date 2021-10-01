Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-arestovali-v-tbilisi---smi-260092457.html
Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T19:38+0400
2021-10-01T20:15+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23938/78/239387815_0:0:2740:1541_1920x0_80_0_0_cdf8db9c2bbd6313a218364cd18367fb.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.Обновление: премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23938/78/239387815_115:0:2740:1969_1920x0_80_0_0_bd54b0faa1547148da7e0696597eb08b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили

Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ

19:38 01.10.2021 (обновлено: 20:15 01.10.2021)
2658
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.
Обновление: премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили>>
950503
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:46У адвокатов нет информации о задержании Саакашвили
20:29"Национальное движение" объявило о подготовке масштабной акции и назвало "час икс"
20:11В Грузии продолжается выдача ипотечных кредитов по льготным условиям
19:46Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили
19:38Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
19:21Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
18:51МВД Грузии рассказало о преступлениях в предвыборный период
18:17Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm
18:02Премьера балета "Пиноккио" пройдет в Театре Палиашвили в Тбилиси
17:57В Грузии началось тиражирование беспорядков - президент
17:47ЦИК Грузии обеспокоен фактами давления на своих сотрудников перед выборами
17:32"Два грузина совершили в балете дикую революцию" - Цискаридзе о Баланчине и Чабукиани
17:16МВД Грузии готово обеспечивать безопасность на выборах
17:02"Перепутал 1 октября с 1 апреля?"- новость о возвращении Саакашвили взорвала соцсети
16:39Передвижение спецназа в Батуми не связано с якобы приездом Саакашвили - МВД
16:26Венчание князя династии Романовых состоялось в России
16:11СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа
15:54"Коронавирус может провоцировать рак" - Мясников
15:37Роман писателя из Грузии получил немецкую литературную премию "Идея единства"
15:06Саакашвили не выезжал за пределы Украины – МВД Грузии