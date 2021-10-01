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Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.Обновление: премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили>>
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение саакашвили
Саакашвили арестовали в Тбилиси - СМИ
19:38 01.10.2021 (обновлено: 20:15 01.10.2021)
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из районов Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.