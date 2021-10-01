https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-zaderzhan-v-gruzii---premer-260092793.html

Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили

Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили

Премьер-министр Грузии подтвердил арест Саакашвили

2021-10-01T19:46+0400

2021-10-01T19:46+0400

2021-10-01T20:48+0400

михаил саакашвили

новости

грузия

ираклий гарибашвили

возвращение саакашвили

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан грузинскими правоохранителями, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в пятницу вечером.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.Он отметил, что у правоохранительных органов Грузии была предварительная информация о передвижении Саакашвили, начиная от Украины до Грузии, и этот процесс был полностью под контролем. "Проводились соответствующие мероприятия, ведомства работали скоординировано, и было выбрано время и место, чтобы задержанию мешало минимальное количество факторов", - сказал Гарибашвили.По предварительной информации, Саакашвили находится в заключении в городе Рустави (30 км от Тбилиси).Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211001/pereputal-1-oktyabrya-s-1-aprelya--novost-o-vozvraschenii-saakashvili-vzorvala-sotsseti-260086756.html

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михаил саакашвили, новости, грузия, ираклий гарибашвили, возвращение саакашвили, местные выборы