https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-predpochel-gruzinskuyu-tyurmu-ukrainskoy-260102861.html

Саакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской

Саакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской

Приезд Саакашвили, как и его арест, никак не повлияют на выборы в Грузии, считают опрошенные Sputnik Грузия эксперты 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T23:06+0400

2021-10-01T23:06+0400

2021-10-01T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозила тюрьма на Украине, поэтому он решил приехать в Грузию, рискнув своей свободой, считают эксперты.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."До нас доходила серьезная информация, что на Украине начато следствие, уже занимаются правонарушениями, которые совершил Саакашвили, будучи губернатором Одессы, и на украинской таможне, и на железной дороге Украины. Саакашвили реально стоял перед выбором быть в украинской тюрьме за его сомнительные финансовые махинации или в грузинской. Видно, он выбрал грузинскую пенитенциарную систему, которая резко отличается от тех ужасов, которые творили его соратники, когда он был при власти", - заявил Sputnik Грузия политолог Леван Метревели.Президент Грузии не помилует Саакашвили >>По словам политолога Арчила Сихарулидзе, приезд Саакашвили в Грузию, будучи гражданином Украины, и высокопоставленным чиновником, означает, что его деятельность в самой Украине провалена. "Если для него политика очень важна и он видит, что у него на Украине нет будущего, то его решение разумно", - считает эксперт.Выборы состоятсяЭксперты сходятся во мнении, что приезд Саакашвили, как и его арест, никак не повлияет на выборы в Грузии - они состоятся, и это, в первую очередь, в интересах самой оппозиции."Бойкота выборов не будет ни в коем случае, потому что никакого отношения к выборам Саакашвили не имеет, он гражданин Украины. Поэтому выборы будут проведены, и они очень важны для оппозиции, потому что она считает эти выборы референдумом. Самое главное сейчас посмотреть, чем они закончатся. Лично мне кажется, что поведение Михаила Саакашвили было ошибкой. Сейчас он вынудит людей, которые не хотели идти на выборы, пойти и проголосовать против него", - заявил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.С этим согласен и Леван Метревели, который уверен, что ни референдума, ни досрочных парламентских выборов не будет, так как правящая партия "Грузинская мечта" одержит убедительную победу.При этом, Метревели не исключил проведение вторых туров в некоторых избирательных округах страны.В том, что выборы состоятся, уверен и политолог Петре Мамрадзе. В интервью Sputnik Грузия Мамрадзе рассказал, что информация о приезде Саакашвили в Грузию наоборот спровоцировала ту часть общественности, которая не симпатизировала правящей партии и не собиралась идти на голосование, пойти на выборы и проголосовать за любую партию, кроме "Единого национального движения".Кто как воспринял в Грузии арест Саакашвили >>Кроме того, эксперт считает, что его задержание повлияет в пользу "Грузинской мечты". "То, что власти показали силу, что работает Верховенство закона, это положительно повлияет", - отметил он.То, что Саакашвили, зная о возможном аресте, пошел на риск, Мамрадзе объяснил двумя версиями. Первое то, что Саакашвили абсолютно оторван от действительности и ждал, что его на родине встретят триумфально. А второе, его могли заставить принять такое решение, пообещав взамен скорейшее освобождение и выход из тюрьмы в качестве героя."Лавры Мелия ему покоя не дают. То, что Мелия его полностью перекрыл в масс-медиа своими действиями, своим драматическим арестом, своим сидением в тюрьме и выходом, он этого переварить не может. Для Саакашвили то, что кто-то оказался в его же рядах большим шоуменом, чем он сам, несовместимо с его существованием", - сказал Мамрадзе.Революции не будетЭксперты исключают развитие в Грузии революционного сценария и смотрят скептически на анонсированные "Единым национальным движением" масштабные акции протеста."Я очень сомневаюсь, что ради Михаила Саакашвили в Грузии будет революция, или большой митинг, или какие-то потрясения. Если его правда арестовали, значит он пошел на политический ва-банк и ему было уже нечего терять на Украине", - сказал Сихарулидзе.Как Саакашвили планирует продолжить свою политическую деятельность за решеткой, пока не совсем понятно. Эксперты считают, что бывший президент возможно рассчитывает на помилование, благодаря поддержке западно-европейских партнеров."Но даже если так произойдет, его политическая карьера в Грузии мертва. Саакашвили – историческая фигура, и на этом закончено", - заключил Сихарулидзе.Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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