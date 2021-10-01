https://sputnik-georgia.ru/20211001/sbornaya-gruzii-po-futbolu-neset-poteri-pered-igrami-s-gretsiey-i-kosovo-260091947.html
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси, встречи пройдут 9 октября в Батуми с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T19:21+0400
2021-10-01T19:21+0400
2021-10-01T19:36+0400
спорт
новости
грузия
футбол
сборная грузии по футболу
отар китеишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251329912_214:56:1613:843_1920x0_80_0_0_d1d559b7dcd8086060828b5ceaf34d8f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили получил серьезную травму и не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в двух ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 против Греции и Косово.Полузащитник получил повреждение в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором его "Штурм" уступил на своем поле нидерландскому ПСВ 1:4.Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре >>На 82 минуте матча Китеишвили, хромая, покинул поле. Незадолго до этого против грузинского полузащитника грубый фол совершил капитан ПСВ – Ван Гинкел. Изначально не было информации о том, насколько у Китеишвили серьезная травма. Однако исследования, проведенные медицинским штабом "Штурма", выявили у футболиста разрыв сухожилий в районе правой лодыжки. Китеишвили понадобится операция, и, с большой долей вероятности, в этом году он уже не выйдет на поле.Как ожидается, операцию Китеишвили проведут в ближайшую субботу.В связи с произошедшим, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вынужден был внести коррективы в список футболистов, вызванных в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Греции и Косово. Место Китеишвили займет нападающий кипрского АПОЭЛ-а – Георгий Квилитая, говорится в сообщении ФФГ.Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии >>Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси. Что касается непосредственно игр, то 9 октября Грузия в Батуми встретится с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово.В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251329912_341:53:1463:895_1920x0_80_0_0_b7663a80cb835c9c5d1538c10d1b2e77.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, отар китеишвили
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
19:21 01.10.2021 (обновлено: 19:36 01.10.2021)
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси, встречи пройдут 9 октября в Батуми с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили получил серьезную травму и не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в двух ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 против Греции и Косово.
Полузащитник получил повреждение в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором его "Штурм" уступил на своем поле нидерландскому ПСВ 1:4.
На 82 минуте матча Китеишвили, хромая, покинул поле. Незадолго до этого против грузинского полузащитника грубый фол совершил капитан ПСВ – Ван Гинкел. Изначально не было информации о том, насколько у Китеишвили серьезная травма. Однако исследования, проведенные медицинским штабом "Штурма", выявили у футболиста разрыв сухожилий в районе правой лодыжки. Китеишвили понадобится операция, и, с большой долей вероятности, в этом году он уже не выйдет на поле.
Как ожидается, операцию Китеишвили проведут в ближайшую субботу
.
В связи с произошедшим, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вынужден был внести коррективы в список футболистов, вызванных в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Греции и Косово. Место Китеишвили займет нападающий кипрского АПОЭЛ-а – Георгий Квилитая, говорится в сообщении
ФФГ.
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси. Что касается непосредственно игр, то 9 октября Грузия в Батуми встретится с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово.
В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.