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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/sbornaya-gruzii-po-futbolu-neset-poteri-pered-igrami-s-gretsiey-i-kosovo-260091947.html
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси, встречи пройдут 9 октября в Батуми с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T19:21+0400
2021-10-01T19:36+0400
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отар китеишвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили получил серьезную травму и не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в двух ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 против Греции и Косово.Полузащитник получил повреждение в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором его "Штурм" уступил на своем поле нидерландскому ПСВ 1:4.Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре &gt;&gt;На 82 минуте матча Китеишвили, хромая, покинул поле. Незадолго до этого против грузинского полузащитника грубый фол совершил капитан ПСВ – Ван Гинкел. Изначально не было информации о том, насколько у Китеишвили серьезная травма. Однако исследования, проведенные медицинским штабом "Штурма", выявили у футболиста разрыв сухожилий в районе правой лодыжки. Китеишвили понадобится операция, и, с большой долей вероятности, в этом году он уже не выйдет на поле.Как ожидается, операцию Китеишвили проведут в ближайшую субботу.В связи с произошедшим, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вынужден был внести коррективы в список футболистов, вызванных в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Греции и Косово. Место Китеишвили займет нападающий кипрского АПОЭЛ-а – Георгий Квилитая, говорится в сообщении ФФГ.Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии &gt;&gt;Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси. Что касается непосредственно игр, то 9 октября Грузия в Батуми встретится с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово.В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, отар китеишвили

Сборная Грузии по футболу несет потери перед играми с Грецией и Косово

19:21 01.10.2021 (обновлено: 19:36 01.10.2021)
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© Facebook / Georgia GFF Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили
Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Facebook / Georgia GFF
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси, встречи пройдут 9 октября в Батуми с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили получил серьезную травму и не сможет помочь своим партнерам по национальной команде в двух ближайших отборочных матчах ЧМ-2022 против Греции и Косово.
Полузащитник получил повреждение в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором его "Штурм" уступил на своем поле нидерландскому ПСВ 1:4.
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 в октябре >>
На 82 минуте матча Китеишвили, хромая, покинул поле. Незадолго до этого против грузинского полузащитника грубый фол совершил капитан ПСВ – Ван Гинкел. Изначально не было информации о том, насколько у Китеишвили серьезная травма. Однако исследования, проведенные медицинским штабом "Штурма", выявили у футболиста разрыв сухожилий в районе правой лодыжки. Китеишвили понадобится операция, и, с большой долей вероятности, в этом году он уже не выйдет на поле.
Как ожидается, операцию Китеишвили проведут в ближайшую субботу.
В связи с произошедшим, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вынужден был внести коррективы в список футболистов, вызванных в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Греции и Косово. Место Китеишвили займет нападающий кипрского АПОЭЛ-а – Георгий Квилитая, говорится в сообщении ФФГ.
Сборная Греции по футболу начала подготовку к матчу против Грузии >>
Подготовка сборной Грузии к матчам начнется 4 октября в Тбилиси. Что касается непосредственно игр, то 9 октября Грузия в Батуми встретится с Грецией, а через три дня в Приштине с Косово.
В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала одно очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в группе "D".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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