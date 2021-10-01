https://sputnik-georgia.ru/20211001/u-saakashvili-novaya-zhena---sensatsionnaya-novost-stala-izvestna-v-den-ego-aresta-260101139.html

У Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста

У Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста

Перед приездом в Грузию экс-президент заявил, что с он с Лизой начинает новую жизнь 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T22:28+0400

2021-10-01T22:28+0400

2021-10-01T23:27+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Официальная супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс опубликовала в Facebook пост поддержки своего мужа и обращение к жителям Грузии.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.Но пока она пишет в соцсетях посты в его поддержку, выяснилось, что у экс-президента... уже новая жена."Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью", - сообщает Саакашвили на видео, которое распространила его новоявленная возлюбленная Лиза Ясько.В подписи к посту говорится, что кадры были записаны до отъезда Саакашвили в Грузию.До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у них двое сыновей.Елизавета Ясько – политолог, эксперт по вопросам культуры. народный депутат Украины Верховной Рады ІХ созыва от партии "Слуга народа", экс-председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.Она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень магистра и бакалавра политологии. Является выпускницей Школы государственного управления Блаватника в Оксфордском университете (Blavatnik School of Government, University of Oxford).Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили