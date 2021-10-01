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"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках
"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках
В Грузии планируется ввести систему дифференцированных тарифов на электричество, для этого и нужны "умные" счетчики 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T14:22+0400
2021-10-01T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Во всех новостройках, которые войдут в эксплуатацию в Грузии с 1 октября текущего года, будут установлены "умные" счетчики, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).Цель нововведения – сделать учет электроэнергии в Грузии прозрачным.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней&gt;&gt;"Умный" счетчик оптимизирует затраты и положительно отразится на тарифах. Обязательства по установке счетчиков возлагаются как на микроэлектростанции при подключении к сети, так и на электростанции."Внедрение интеллектуальных счетчиков в электроэнергетическом секторе связано с либерализацией рынка и введением дифференцированных тарифов в ближайший период", – сказано в сообщении.По информации Комиссии, новые приборы учета позволяют считывать данные в электронном виде. Можно будет связаться со счетчиком с любого расстояния и получить информацию о потреблении и ценах. Потребитель может с помощью компьютерной программы проверить счетчик в желаемое время, контролировать количество и цену потребляемой электроэнергии.Нововведение предусмотрено нормативным актом GNERC – "Правила для распределительных сетей", который основан на директивах и требуемых стандартах третьего энергопакета.На следующем этапе, энергораспределительные компании заменят старые счетчики "умными" и в многоквартирных домах, которые будут сданы в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, энергетика грузии

"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках

14:22 01.10.2021 (обновлено: 14:36 01.10.2021)
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© Sputnik / Levan AvlabreliЭлектричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава
Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Грузии планируется ввести систему дифференцированных тарифов на электричество, для этого и нужны "умные" счетчики
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Во всех новостройках, которые войдут в эксплуатацию в Грузии с 1 октября текущего года, будут установлены "умные" счетчики, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).
Цель нововведения – сделать учет электроэнергии в Грузии прозрачным.
Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>
"Умный" счетчик оптимизирует затраты и положительно отразится на тарифах. Обязательства по установке счетчиков возлагаются как на микроэлектростанции при подключении к сети, так и на электростанции.
"Внедрение интеллектуальных счетчиков в электроэнергетическом секторе связано с либерализацией рынка и введением дифференцированных тарифов в ближайший период", – сказано в сообщении.
По информации Комиссии, новые приборы учета позволяют считывать данные в электронном виде. Можно будет связаться со счетчиком с любого расстояния и получить информацию о потреблении и ценах. Потребитель может с помощью компьютерной программы проверить счетчик в желаемое время, контролировать количество и цену потребляемой электроэнергии.
Нововведение предусмотрено нормативным актом GNERC – "Правила для распределительных сетей", который основан на директивах и требуемых стандартах третьего энергопакета.
На следующем этапе, энергораспределительные компании заменят старые счетчики "умными" и в многоквартирных домах, которые будут сданы в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
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