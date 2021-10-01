https://sputnik-georgia.ru/20211001/umnye-schetchiki-v-gruzii-ustanovyat-vo-vsekh-novostroykakh--260079811.html

"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках

"Умные" счетчики в Грузии установят во всех новостройках

В Грузии планируется ввести систему дифференцированных тарифов на электричество, для этого и нужны "умные" счетчики 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Во всех новостройках, которые войдут в эксплуатацию в Грузии с 1 октября текущего года, будут установлены "умные" счетчики, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).Цель нововведения – сделать учет электроэнергии в Грузии прозрачным.Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней>>"Умный" счетчик оптимизирует затраты и положительно отразится на тарифах. Обязательства по установке счетчиков возлагаются как на микроэлектростанции при подключении к сети, так и на электростанции."Внедрение интеллектуальных счетчиков в электроэнергетическом секторе связано с либерализацией рынка и введением дифференцированных тарифов в ближайший период", – сказано в сообщении.По информации Комиссии, новые приборы учета позволяют считывать данные в электронном виде. Можно будет связаться со счетчиком с любого расстояния и получить информацию о потреблении и ценах. Потребитель может с помощью компьютерной программы проверить счетчик в желаемое время, контролировать количество и цену потребляемой электроэнергии.Нововведение предусмотрено нормативным актом GNERC – "Правила для распределительных сетей", который основан на директивах и требуемых стандартах третьего энергопакета.На следующем этапе, энергораспределительные компании заменят старые счетчики "умными" и в многоквартирных домах, которые будут сданы в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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