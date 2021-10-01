https://sputnik-georgia.ru/20211001/v-administratsii-prezidenta-ukrainy-nedovolny-zaderzhaniem-saakashvili-260106000.html

В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили

В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили

Украинские дипломаты выясняют все детали случившегося, а также основания для этого, заявили в офисе украинского президента 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T23:56+0400

2021-10-01T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк видит "мотив мести" в задержании экс-президента Грузии, а ныне председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине, сообщает РИА Новости.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.По его словам, "украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также основания для этого"."Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили", - отметил Подоляк.Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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