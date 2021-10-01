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В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
Украинские дипломаты выясняют все детали случившегося, а также основания для этого, заявили в офисе украинского президента 01.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк видит "мотив мести" в задержании экс-президента Грузии, а ныне председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине, сообщает РИА Новости.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.По его словам, "украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также основания для этого"."Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили", - отметил Подоляк.Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" &gt;&gt;Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, возвращение и арест саакашвили

В администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили

23:56 01.10.2021 (обновлено: 00:04 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкВид на город Киев - Андреевская церковь и начало Андреевского спуска
Вид на город Киев - Андреевская церковь и начало Андреевского спуска - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Украинские дипломаты выясняют все детали случившегося, а также основания для этого, заявили в офисе украинского президента
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк видит "мотив мести" в задержании экс-президента Грузии, а ныне председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине, сообщает РИА Новости.
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.
"Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили", – приводит слова Подоляка "РБК-Украина".
По его словам, "украинские дипломаты уже выясняют все детали случившегося, а также основания для этого".
"Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Михаилу Саакашвили", - отметил Подоляк.
Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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