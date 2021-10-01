В Грузии продолжается выдача ипотечных кредитов по льготным условиям
20:11 01.10.2021 (обновлено: 20:41 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на строительстве высотного дома
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общая сумма одобренных кредитов составляет примерно 21,3 миллиона лари, а средняя сумма кредита около 110 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 194 льготных ипотечных кредита для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Общая сумма одобренных кредитов составляет примерно 21,3 миллиона лари, а средняя сумма кредита около 110 тысяч лари.
"Призываю всех, кого касается государственная программа субсидирования ипотечного кредита, воспользоваться этой возможностью и улучшить жилищные условия", - заявила глава Минэкономики Натия Турнава.
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.
Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.
Кто может воспользоваться программой:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.
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