https://sputnik-georgia.ru/20211001/v-gruzii-prodolzhaetsya-vydacha-ipotechnykh-kreditov-po-lgotnym-usloviyam-260093523.html

В Грузии продолжается выдача ипотечных кредитов по льготным условиям

В Грузии продолжается выдача ипотечных кредитов по льготным условиям

Общая сумма одобренных кредитов составляет примерно 21,3 миллиона лари, а средняя сумма кредита около 110 тысяч лари

2021-10-01T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 194 льготных ипотечных кредита для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.Общая сумма одобренных кредитов составляет примерно 21,3 миллиона лари, а средняя сумма кредита около 110 тысяч лари.Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия