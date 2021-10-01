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Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили
Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили
По словам Захаровой, Зеленского лучше бы интересовала судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T23:57+0400
2021-10-02T01:22+0400
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михаил саакашвили
мария захарова
владимир зеленский
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Удивительно, что лидера Украины Владимира Зеленского возмутило задержание бывшего президента Грузии, председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, а не судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране &gt;&gt;&gt;Зеленский обеспокоен информацией о задержании Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров."Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером. Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, мария захарова, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили

Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили

23:57 01.10.2021 (обновлено: 01:22 02.10.2021)
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© photo: Press service MID RF  / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Press service MID RF
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По словам Захаровой, Зеленского лучше бы интересовала судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Удивительно, что лидера Украины Владимира Зеленского возмутило задержание бывшего президента Грузии, председателя исполкома украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили, а не судьба председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Премьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране >>>
Зеленский обеспокоен информацией о задержании Саакашвили и "тоном заявлений", которые звучат в Грузии, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером. Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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