https://sputnik-georgia.ru/20211002/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-826-260119993.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 826

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 826

За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 795 пациентов 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T11:00+0400

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2021-10-02T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 826. Скончались 29 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 616 589 случаев заражения.Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 795 человек, с начала пандемии – 587 499. Скончались 9 005.За сутки сделано 51 248 тестов, из которых 32 405 на антиген и 18 843 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 3,56%, за последние 14 дней – 5,49%, за последние семь дней – 4,93%.К этому времени в Грузии сделано 1 808 520 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 326.В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах – 4 081, в ковид-гостиницах – 696.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, новости, грузия