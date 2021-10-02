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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/ivanishvili-progolosoval-molcha-260113844.html
Иванишвили проголосовал молча
Иванишвили проголосовал молча
Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T08:47+0400
2021-10-02T09:09+0400
местные выборы в грузии 2021
выборы
новости
грузия
бидзина иванишвили
местные выборы
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" и экс-премьер и Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах в органы местной власти, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/glava-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-260112448.html
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выборы, новости, грузия, бидзина иванишвили, местные выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

Иванишвили проголосовал молча

08:47 02.10.2021 (обновлено: 09:09 02.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerБидзина Иванишвили со своей семьей принял участие в голосовании в ходе второго тура выборов
Бидзина Иванишвили со своей семьей принял участие в голосовании в ходе второго тура выборов - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" и экс-премьер и Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах в органы местной власти, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.
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Местные выборы в Грузии 2021
Глава парламента Грузии одним из первых проголосовал на выборах
08:14
330
2
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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