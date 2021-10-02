https://sputnik-georgia.ru/20211002/ivanishvili-progolosoval-molcha-260113844.html

Иванишвили проголосовал молча

Иванишвили проголосовал молча

Иванишвили пришел на избирательный участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T08:47+0400

2021-10-02T08:47+0400

2021-10-02T09:09+0400

местные выборы в грузии 2021

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местные выборы

выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия" и экс-премьер и Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах в органы местной власти, сообщил корреспондент Sputnik Грузия.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Иванишвили пришел на избирательный участок №4 в районе Мтацминда вместе с супругой Екатериной Хведелидзе. Несмотря на интерес со стороны представителей СМИ, он не ответил на вопросы журналистов. Экс-премьер, который ранее заявил о выходе из политики, покинул территорию избирательного участка без комментариев.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/glava-parlamenta-gruzii-odnim-iz-pervykh-progolosoval-na-vyborakh-260112448.html

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выборы, новости, грузия, бидзина иванишвили, местные выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования