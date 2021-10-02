https://sputnik-georgia.ru/20211002/kiev-ne-budet-vmeshivatsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii---mid-ukrainy-o-dele-saakashvili-260136655.html
Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии - МИД Украины о деле Саакашвили
Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии - МИД Украины о деле Саакашвили
При этом украинская сторона подчеркнула необходимость полной защиты законных прав Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T16:55+0400
2021-10-02T16:55+0400
2021-10-02T17:02+0400
политика
новости
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии, об этом говорится в официальном комментарии министерства иностранных дел Украины.Позиция внешнеполитического ведомства Украины была зафиксирована по итогам встречи с временным поверенным Грузии Сандро Топурия, которого в субботу вызвали в МИД Украины в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родине. В комментарии сказано, что украинская сторона подчеркнула необходимость полной защиты законных прав Саакашвили и обратилась к грузинской стороне с просьбой допустить к нему украинского консула для оказания правовой и консульской помощи."В министерстве иностранных дел подтвердили принципиальную позицию Украины не вмешиваться во внутренние дела Грузии", — говорится в комментарии МИД Украины. Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами. Он отметил, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии - МИД Украины о деле Саакашвили
16:55 02.10.2021 (обновлено: 17:02 02.10.2021)
При этом украинская сторона подчеркнула необходимость полной защиты законных прав Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik.
Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии, об этом говорится в официальном комментарии
министерства иностранных дел Украины.
Позиция внешнеполитического ведомства Украины была зафиксирована по итогам встречи с временным поверенным Грузии Сандро Топурия, которого в субботу вызвали в МИД Украины в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родине.
"В министерство иностранных дел 2 октября был приглашен временный поверенный в делах Грузии в Украине, главный советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал нас об обстоятельствах задержания гражданина Украины Саакашвили в Грузии и статьях Уголовного кодекса Грузии, по которым ему предъявлено обвинение", - говорится в документе.
В комментарии сказано, что украинская сторона подчеркнула необходимость полной защиты законных прав Саакашвили и обратилась к грузинской стороне с просьбой допустить к нему украинского консула для оказания правовой и консульской помощи.
"В министерстве иностранных дел подтвердили принципиальную позицию Украины не вмешиваться во внутренние дела Грузии", — говорится в комментарии
МИД Украины.
Ранее министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами. Он отметил, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".
Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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