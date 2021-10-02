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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
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Глава МИД Грузии оценил реакцию Киева на арест Саакашвили
Глава МИД Грузии оценил реакцию Киева на арест Саакашвили
Главный дипломат Грузии надеется, что фактор Саакашвили не повлияет на отношения двух стран 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T14:33+0400
2021-10-02T15:18+0400
местные выборы в грузии 2021
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давид залкалиани
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Тбилиси с пониманием относится к реакции Киева по поводу задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.Дипломат выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами. Он отметил, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной"."Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", – заявил министр.Ранее в субботу официальный Киев пообещал предоставить Саакашвили в Грузии необходимую поддержку. "Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Арест СаакашвилиТретий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, михаил саакашвили, давид залкалиани, возвращение и арест саакашвили

Глава МИД Грузии оценил реакцию Киева на арест Саакашвили

14:33 02.10.2021 (обновлено: 15:18 02.10.2021)
1409
© Government of GeorgiaДавид Залкалиани
Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Government of Georgia
Главный дипломат Грузии надеется, что фактор Саакашвили не повлияет на отношения двух стран
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Тбилиси с пониманием относится к реакции Киева по поводу задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.
Дипломат выразил надежду, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их позиция (украинской стороны – ред.) понятна, так как Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация с сотрудником, который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", – сказал Залкалиани журналистам.

Он отметил, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".
"Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", – заявил министр.
Ранее в субботу официальный Киев пообещал предоставить Саакашвили в Грузии необходимую поддержку.
"Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Арест Саакашвили

Третий президент Грузии был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве. В Грузии ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму – к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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