https://sputnik-georgia.ru/20211002/mishiko-zachem-ty-poekhal-v-tbilisi---zhirinovskiy-poshutil-ob-areste-saakashvili-v-gruzii-260106323.html

"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии

"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии

Жириновский с иронией сказал, что ЛДПР примет все меры по освобождению Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T00:07+0400

2021-10-02T00:07+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с иронией отозвался на арест экс-президента Грузии в Тбилиси - политик посвятил задержанию Михаила Саакашвили пост в Telegram, в котором отметил, что тот "мог бы спокойно жить в Москве" и что партия примет меры для его освобождения. Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили >>> О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны", - написал Жириновский.После скандальный политик саркастично отметил: "ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!" "А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие", - добавил Жириновский. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.Также он проходит обвиняемым:К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, владимир жириновский, лдпр, возвращение и арест саакашвили