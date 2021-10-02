Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20211002/mishiko-zachem-ty-poekhal-v-tbilisi---zhirinovskiy-poshutil-ob-areste-saakashvili-v-gruzii-260106323.html
"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии
"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии
Жириновский с иронией сказал, что ЛДПР примет все меры по освобождению Саакашвили 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T00:07+0400
2021-10-02T00:22+0400
россия
новости
грузия
владимир жириновский
лдпр
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23419/53/234195339_0:103:3032:1809_1920x0_80_0_0_1e0cf5ca8049f705a20e9ef28bcfc0d1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с иронией отозвался на арест экс-президента Грузии в Тбилиси - политик посвятил задержанию Михаила Саакашвили пост в Telegram, в котором отметил, что тот "мог бы спокойно жить в Москве" и что партия примет меры для его освобождения. Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили &gt;&gt;&gt; О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны", - написал Жириновский.После скандальный политик саркастично отметил: "ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!" "А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие", - добавил Жириновский. Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.Также он проходит обвиняемым:К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23419/53/234195339_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_11579e12f150b378e760d0102cf68fc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, грузия, владимир жириновский, лдпр, возвращение и арест саакашвили

"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии

00:07 02.10.2021 (обновлено: 00:22 02.10.2021)
238
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Жириновский с иронией сказал, что ЛДПР примет все меры по освобождению Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с иронией отозвался на арест экс-президента Грузии в Тбилиси - политик посвятил задержанию Михаила Саакашвили пост в Telegram, в котором отметил, что тот "мог бы спокойно жить в Москве" и что партия примет меры для его освобождения.
Захарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили >>>
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.
"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись. Я знаю, какое меню к твоему приезду приготовили грузинские власти: суп из хвостов тухлой рыбы на первое, пюре из очистков картошки на второе и кисель из порошка Первой мировой войны", - написал Жириновский.
После скандальный политик саркастично отметил: "ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!" "А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие", - добавил Жириновский.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу, прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу.
По ранее вынесенным приговорам ему грозит шесть лет тюрьмы.
Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Также он проходит обвиняемым:
дело о растрате 9,2 млн лари Службы государственной охраны
разгон акции 7 ноября 2007 года
разгром телеканала "Имеди"
завладение имуществом ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили.
К этим обвинениям сегодня, по сообщению прокуратуры, добавилось еще одно - незаконное пересечение границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:49Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции
01:31Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
01:12Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
00:33"Нацдвижение" отменило мобилизацию сторонников 2 октября в Тбилиси
00:24Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
00:09"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена
00:08Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили
00:08Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
00:07"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии
00:01Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
ВчераЗахарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили
ВчераВ администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
ВчераПремьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
ВчераЭкс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине
ВчераСаакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
ВчераУлыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
ВчераСаакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской - эксперты о его аресте и последствиях
ВчераПрокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
ВчераПрезидент Грузии не помилует Саакашвили
ВчераУ Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста