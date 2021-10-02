https://sputnik-georgia.ru/20211002/protiv-saakashvili-v-gruzii-vozbudili-esche-odno-ugolovnoe-delo--260124470.html
Задержан владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили
Задержан владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили
Гражданина Грузии привлекли к ответственности за "укрывательство преступления" 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T12:02+0400
2021-10-02T12:02+0400
2021-10-02T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали владельца квартиры, в которой скрывался экс-президент страны Михаил Саакашвили, сообщил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе на брифинге в субботу.Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили - премьер>>"В рамках следствия сотрудники департамента полиции Тбилиси по обвинению в сокрытии преступления также задержали владельца квартиры 1958 года рождения", – сказал Челидзе. Следствие ведется по статье 335 УК Грузии "Укрывательство преступлений", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
возвращение и арест саакашвили, новости, михаил саакашвили, арест
Задержан владелец тбилисской квартиры, в которой скрывался Саакашвили
12:02 02.10.2021 (обновлено: 12:31 02.10.2021)
Гражданина Грузии привлекли к ответственности за "укрывательство преступления"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали владельца квартиры, в которой скрывался экс-президент страны Михаил Саакашвили, сообщил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе на брифинге в субботу.
"В рамках следствия сотрудники департамента полиции Тбилиси по обвинению в сокрытии преступления также задержали владельца квартиры 1958 года рождения", – сказал Челидзе.
Следствие ведется по статье 335 УК Грузии "Укрывательство преступлений", что наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.
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