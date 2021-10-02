https://sputnik-georgia.ru/20211002/skandal-s-maskoy-glava-parlamenta-gruzii-gotov-zaplatit-shtraf-za-narushenie-na-vyborakh-260135269.html
Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах
Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах
На избирательном участке политик появился в маске с символикой правящей партии 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T16:15+0400
2021-10-02T16:15+0400
2021-10-02T16:51+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
выборы
штраф
каха кучава
выборы в грузии 2021 – день голосования
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства.Кучава был одним из первых политиков, который пришел проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. При этом на Кучава была маска с символикой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вскоре пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии заявила, что спикер парламента нарушил правила агитации.Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (порядка 645 долларов).Помимо Кучава, в маске с символикой партии на избирательном участке появился и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, выборы, штраф, каха кучава, выборы в грузии 2021 – день голосования
Скандал с маской: глава парламента Грузии готов заплатить штраф за нарушение на выборах
16:15 02.10.2021 (обновлено: 16:51 02.10.2021)
На избирательном участке политик появился в маске с символикой правящей партии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Каха Кучава готов заплатить штраф за нарушение избирательного законодательства.
Кучава был одним из первых политиков, который пришел проголосовать на выборах в органы местного самоуправления. При этом на Кучава была маска с символикой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вскоре пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии заявила, что спикер парламента нарушил правила агитации.
"В 8 часов утра я попытался традиционно первым прийти на участок. Я действительно не обратил внимания на то, какую маску надел. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование, и, как я понимаю, мне придется заплатить штраф", - заявил Кучава.
Согласно законодательству Грузии, агитация на избирательном участке карается штрафом в размере двух тысяч лари (порядка 645 долларов).
Помимо Кучава, в маске с символикой партии на избирательном участке появился и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
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