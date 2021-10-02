https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-gruzii-prokhodyat-v-bezopasnoy-srede---pervoe-zayavlenie-tsik-260114158.html

Выборы в Грузии проходят в безопасной среде – первое заявление ЦИК

Выборы в Грузии проходят в безопасной среде – первое заявление ЦИК

На всех участках полностью защищены санитарно-гигиенические правила, подчеркнули в ЦИК 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T08:51+0400

2021-10-02T08:51+0400

2021-10-02T09:11+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Процесс голосования на выборах в органы местной власти Грузии проходит беспрепятственно и в безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, цик грузии, местные выборы, выборы