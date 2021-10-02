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Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии

Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии

Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое претендует на то, чтобы полностью изменить расклад сил в стране 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T00:01+0400

2021-10-02T00:01+0400

2021-10-02T01:20+0400

местные выборы в грузии 2021

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Граждане Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Ровно в 08:00 откроется 3 664 участка, на которых граждане Грузии от 18 лет смогут выбрать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами>>Голосование продлится до 20:00, после чего на участках начнется подсчет голосов. Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое может изменить общую обстановку в стране.Оппозиция считает их "референдумом", и если правящая партия не наберет 43% - должны быть проведены досрочные парламентские выборы. Это условие было оговорено в соглашении по урегулированию политического кризиса, которое было составлено при личном участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Правда, правящая партия "Грузинская мечта" из этого соглашения вышла и только потом его подписала самая крупная оппозиционная партия - Единое национальное движение. Оппозиция считает, что в первую очередь граждане будут голосовать не за мэров городов, а решать вопрос новых выборов в парламент. Что касается правящей партии - в "Мечте" уверены, что одержат твердую победу во всех городах Грузии. Кто из них прав, станет известно уже в ближайшие сутки.Накануне выборов в Тбилиси был арестован экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, что добавило драматизма в происходящее. Он прибыл в страну нелегально и прокуратура тут же добавила к списку предъявляемых ему обвинений незаконное пересечение границы. Сторонники экс-президента теперь заявляют, что должны выиграть выборы чтобы "спасти страну и освободить Саакашвили". Кто голосуетГолосовать на этих выборах имеют право граждане Грузии от 18 лет. Всего в Грузии по последним данным 3 497 345 избирателей, при этом первые эти выборы будут для 39 135 человек.Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси 1 002 900 человек, а наименьшее в Казбеги – 5680.В других крупных городах ситуация следующая: Правила выборовВ день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.Выборы мэровВсего 2 октября жители Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 - мэров районов.Выборы мэра Тбилиси проводятся в Грузии четвертый раз, при этом выборы мэров всех городов и районов проводятся в стране лишь во второй раз, до этого в Грузии проходили выборы лишь в 13 городах, на то время имеющих статус самоуправляемых.На кресла мэров претендует 231 кандидат от 21 партии и 8 независимых кандидатов. При этом из общего числа кандидатов только 22 женщины.Для победы кандидат должен получить поддержку более половины голосов избирателей, пришедших на выборы.Наибольшая конкуренция за кресло в Тбилиси, где за одно место борется 16 кандидатов, далее следует Батуми, где зарегистрировано 10 кандидатов. На третьем месте Казбеги – где на кресло мэра претендует 6 кандидатов.Наименьшая конкуренция будет в районах Гурджаани, Дедоплисцкаро, Лагодехи, Ахмета, Болниси, Дманиси, Терджола, Сачхере, Вани и Хони, где на пост мэра претендует по 2 кандидата.Кто такие мэрыМэры в Грузии избираются на четыре года. Занять эту должность могут граждане от 25 лет, проживающие в Грузии последние 10 лет.Фактически мэр выполняет функции главы государства в своем городе. Он утверждает глав районов, принимает решение о награждении и присуждении конкретным лицам почетных статусов, издает приказы и распоряжения, имеет право вето на решения местного совещательного органа – сакребуло, и имеет право распустить его.Администрация мэрии готовит бюджет города или района, координирует вопрос военного призыва, принимает решение по экономическим вопросам и вопросам развития, инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии в пределах своего города и района.При этом мэр города раз в год обязан отчитаться о проделанной работе сакребуло.Выборы в сакребулоПомимо выборов мэров, в Грузии параллельно пройдут и выборы депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.Как и выборы в парламент, выборы в сакребуло проводятся по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - голосованием на местах.Всего для участия в выборах по пропорциональной системе регистрацию прошли 43 партии, однако в каждом районе или городе у избирателей будет свой партийный бюллетень.Самая большая партийная конкуренция в Тбилиси, где представлена 31 партия.В регионах самая высокая конкуренция в следующих городах:Всего партии борются за 1 388 мест в 64 сакребуло.Чтобы попасть туда, партии в Тбилиси должны набрать 3% голосов избирателей, пришедших на выборах, а в регионах – 2,5%.Что касается мажоритарной системы, число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.При этом на 656 мест мажоритарных депутатов претендует 2 771 кандидат.На мажоритарных выборах наибольшая конкуренция будет в Тбилиси, где на 10 мест претендует 138 кандидатов, а самая маленькая в Казбеги, где на 6 мест всего 18 претендентов.Для того, чтобы выиграть выборы, кандидат в мажоритарные депутаты должен набрать 40%.Чем занимается сакребулоСакребуло представляет собой парламент районного значения и избирается, как и мэры, сроком на 4 года. У него есть свой председатель, фракции, комиссии вместо комитетов.Именно в сакребуло утверждаются все законодательные акты местного значения, которые принимает мэрия, утверждается бюджет. Кроме того, сакребуло Тбилиси принимает решения по поводу изменения названий улиц, городского планирования и выдает разрешение мэрии на получение кредитов.Кроме того, сакребуло может принимать решение об объявлении недоверия мэру в определенных случаях.Как пройдет голосованиеГолосование для избирателей Грузии начнется с процедуры маркировки, после избиратели получат свои бюллетени, смогут проголосовать в кабине, которая обеспечивает тайное голосование.Всего каждому избирателю полагается по три бюллетеня: для голосования за кандидата в мэры, партии и мажоритарных кандидатов.Часть кабин к выборам будут новыми и более открытыми. Такое новшество встретит избирателей на 800 участках. Однако, во избежание фальсификации выборов, все 3 664 участка будут оборудованы видеокамерами.При этом для жителей населенных пунктов, где компактно проживают этнические меньшинства, бюллетени будут доступны на армянском и азербайджанских языках, а для незрячих и слабовидящих будут доступны специальные бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.Предусмотрены удобства для голосования и для колясочников, они могли до голосования выбрать ближайший адаптированный под их нужды избирательный участок своего района или города. Всего таких участков – 1 127.После заполнения бюллетеня избиратель поместит бюллетени в конверт и бросит его в урну.Помимо обычных участков в каждом из 73 округов будет открыто по одному спецучастку для граждан, находящихся в клиниках и самоизоляции из-за коронавируса. Для тех же, кто просто по состоянию здоровья не может пойти на выборы, принесут урну для голосования домой.Голосовать на выборах в органы местной власти могут и заключенные, для них откроется 9 участков.Выборы в маскахПри голосовании строго будут соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии в масках, щитах и перчатках.Все находящиеся на участках члены комиссии, наблюдатели и журналисты пройдут тестирование на коронавирус и проверку температуры.При этом при выборах будут использоваться одноразовые ручки, сами помещения будут проветриваться, и до и после голосования можно будет продезинфицировать руки.Также члены комиссии будут следить за соблюдением дистанции избирателями в очередях.Наблюдатели и журналистыВсего за процессом выборов будут следить 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.Освещать местные выборы планируют 2 927 журналистов и операторов от 109 СМИ.Подсчет голосовПосле закрытия избирательный участков в 20:00 начнется подсчет голосов на участках. Сам процесс будет открытым и транслироваться в онлайн-режиме.При этом на 31 участке в округе Крцаниси в Тбилиси подсчет голосов будет полностью электронным. На остальных бюллетени в прямом эфире будут считать члены избирательных комиссий, при этом при подсчете они должны будут на камеру показывать каждый бюллетень.После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК, где он будет загружен на сайт. После загрузки достаточного числа протоколов Центральная избирательная комиссия начет публикацию результатов.На этот раз результаты будут загружены для каждого города или района по отдельности. Кроме того, ЦИК подсчитает и общие данные партий по стране на основании итогов пропорциональных выборов сакребуло.Окончательные итоги выборов будут подведены на 25-й день после дня голосования. Если кто-то из кандидатов в мэры или мажоритарные депутаты не наберет нужного числа голосов, в этом округе будут назначены вторые туры.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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