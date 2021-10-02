Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/chas-kh-nastal-kogo-my-vybiraem-i-pochemu-eto-vazhno-polnyy-likbez-po-vyboram-v-gruzii-260093869.html
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое претендует на то, чтобы полностью изменить расклад сил в стране 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T00:01+0400
2021-10-02T01:20+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
аналитика
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/17/249788663_0:28:3201:1829_1920x0_80_0_0_87dae85889406a9301356211115876f6.jpg
Граждане Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Ровно в 08:00 откроется 3 664 участка, на которых граждане Грузии от 18 лет смогут выбрать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами&gt;&gt;Голосование продлится до 20:00, после чего на участках начнется подсчет голосов. Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое может изменить общую обстановку в стране.Оппозиция считает их "референдумом", и если правящая партия не наберет 43% - должны быть проведены досрочные парламентские выборы. Это условие было оговорено в соглашении по урегулированию политического кризиса, которое было составлено при личном участии президента Евросовета Шарля Мишеля. Правда, правящая партия "Грузинская мечта" из этого соглашения вышла и только потом его подписала самая крупная оппозиционная партия - Единое национальное движение. Оппозиция считает, что в первую очередь граждане будут голосовать не за мэров городов, а решать вопрос новых выборов в парламент. Что касается правящей партии - в "Мечте" уверены, что одержат твердую победу во всех городах Грузии. Кто из них прав, станет известно уже в ближайшие сутки.Накануне выборов в Тбилиси был арестован экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, что добавило драматизма в происходящее. Он прибыл в страну нелегально и прокуратура тут же добавила к списку предъявляемых ему обвинений незаконное пересечение границы. Сторонники экс-президента теперь заявляют, что должны выиграть выборы чтобы "спасти страну и освободить Саакашвили". Кто голосуетГолосовать на этих выборах имеют право граждане Грузии от 18 лет. Всего в Грузии по последним данным 3 497 345 избирателей, при этом первые эти выборы будут для 39 135 человек.Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси 1 002 900 человек, а наименьшее в Казбеги – 5680.В других крупных городах ситуация следующая: Правила выборовВ день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.Выборы мэровВсего 2 октября жители Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 - мэров районов.Выборы мэра Тбилиси проводятся в Грузии четвертый раз, при этом выборы мэров всех городов и районов проводятся в стране лишь во второй раз, до этого в Грузии проходили выборы лишь в 13 городах, на то время имеющих статус самоуправляемых.На кресла мэров претендует 231 кандидат от 21 партии и 8 независимых кандидатов. При этом из общего числа кандидатов только 22 женщины.Для победы кандидат должен получить поддержку более половины голосов избирателей, пришедших на выборы.Наибольшая конкуренция за кресло в Тбилиси, где за одно место борется 16 кандидатов, далее следует Батуми, где зарегистрировано 10 кандидатов. На третьем месте Казбеги – где на кресло мэра претендует 6 кандидатов.Наименьшая конкуренция будет в районах Гурджаани, Дедоплисцкаро, Лагодехи, Ахмета, Болниси, Дманиси, Терджола, Сачхере, Вани и Хони, где на пост мэра претендует по 2 кандидата.Кто такие мэрыМэры в Грузии избираются на четыре года. Занять эту должность могут граждане от 25 лет, проживающие в Грузии последние 10 лет.Фактически мэр выполняет функции главы государства в своем городе. Он утверждает глав районов, принимает решение о награждении и присуждении конкретным лицам почетных статусов, издает приказы и распоряжения, имеет право вето на решения местного совещательного органа – сакребуло, и имеет право распустить его.Администрация мэрии готовит бюджет города или района, координирует вопрос военного призыва, принимает решение по экономическим вопросам и вопросам развития, инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии в пределах своего города и района.При этом мэр города раз в год обязан отчитаться о проделанной работе сакребуло.Выборы в сакребулоПомимо выборов мэров, в Грузии параллельно пройдут и выборы депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.Как и выборы в парламент, выборы в сакребуло проводятся по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - голосованием на местах.Всего для участия в выборах по пропорциональной системе регистрацию прошли 43 партии, однако в каждом районе или городе у избирателей будет свой партийный бюллетень.Самая большая партийная конкуренция в Тбилиси, где представлена 31 партия.В регионах самая высокая конкуренция в следующих городах:Всего партии борются за 1 388 мест в 64 сакребуло.Чтобы попасть туда, партии в Тбилиси должны набрать 3% голосов избирателей, пришедших на выборах, а в регионах – 2,5%.Что касается мажоритарной системы, число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.При этом на 656 мест мажоритарных депутатов претендует 2 771 кандидат.На мажоритарных выборах наибольшая конкуренция будет в Тбилиси, где на 10 мест претендует 138 кандидатов, а самая маленькая в Казбеги, где на 6 мест всего 18 претендентов.Для того, чтобы выиграть выборы, кандидат в мажоритарные депутаты должен набрать 40%.Чем занимается сакребулоСакребуло представляет собой парламент районного значения и избирается, как и мэры, сроком на 4 года. У него есть свой председатель, фракции, комиссии вместо комитетов.Именно в сакребуло утверждаются все законодательные акты местного значения, которые принимает мэрия, утверждается бюджет. Кроме того, сакребуло Тбилиси принимает решения по поводу изменения названий улиц, городского планирования и выдает разрешение мэрии на получение кредитов.Кроме того, сакребуло может принимать решение об объявлении недоверия мэру в определенных случаях.Как пройдет голосованиеГолосование для избирателей Грузии начнется с процедуры маркировки, после избиратели получат свои бюллетени, смогут проголосовать в кабине, которая обеспечивает тайное голосование.Всего каждому избирателю полагается по три бюллетеня: для голосования за кандидата в мэры, партии и мажоритарных кандидатов.Часть кабин к выборам будут новыми и более открытыми. Такое новшество встретит избирателей на 800 участках. Однако, во избежание фальсификации выборов, все 3 664 участка будут оборудованы видеокамерами.При этом для жителей населенных пунктов, где компактно проживают этнические меньшинства, бюллетени будут доступны на армянском и азербайджанских языках, а для незрячих и слабовидящих будут доступны специальные бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.Предусмотрены удобства для голосования и для колясочников, они могли до голосования выбрать ближайший адаптированный под их нужды избирательный участок своего района или города. Всего таких участков – 1 127.После заполнения бюллетеня избиратель поместит бюллетени в конверт и бросит его в урну.Помимо обычных участков в каждом из 73 округов будет открыто по одному спецучастку для граждан, находящихся в клиниках и самоизоляции из-за коронавируса. Для тех же, кто просто по состоянию здоровья не может пойти на выборы, принесут урну для голосования домой.Голосовать на выборах в органы местной власти могут и заключенные, для них откроется 9 участков.Выборы в маскахПри голосовании строго будут соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии в масках, щитах и перчатках.Все находящиеся на участках члены комиссии, наблюдатели и журналисты пройдут тестирование на коронавирус и проверку температуры.При этом при выборах будут использоваться одноразовые ручки, сами помещения будут проветриваться, и до и после голосования можно будет продезинфицировать руки.Также члены комиссии будут следить за соблюдением дистанции избирателями в очередях.Наблюдатели и журналистыВсего за процессом выборов будут следить 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.Освещать местные выборы планируют 2 927 журналистов и операторов от 109 СМИ.Подсчет голосовПосле закрытия избирательный участков в 20:00 начнется подсчет голосов на участках. Сам процесс будет открытым и транслироваться в онлайн-режиме.При этом на 31 участке в округе Крцаниси в Тбилиси подсчет голосов будет полностью электронным. На остальных бюллетени в прямом эфире будут считать члены избирательных комиссий, при этом при подсчете они должны будут на камеру показывать каждый бюллетень.После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК, где он будет загружен на сайт. После загрузки достаточного числа протоколов Центральная избирательная комиссия начет публикацию результатов.На этот раз результаты будут загружены для каждого города или района по отдельности. Кроме того, ЦИК подсчитает и общие данные партий по стране на основании итогов пропорциональных выборов сакребуло.Окончательные итоги выборов будут подведены на 25-й день после дня голосования. Если кто-то из кандидатов в мэры или мажоритарные депутаты не наберет нужного числа голосов, в этом округе будут назначены вторые туры.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/vybory-ili-referendum-glavnaya-intriga-etoy-oseni-v-gruzii-259978082.html
https://sputnik-georgia.ru/20210928/predvybornye-obeschaniya-chem-gruzinskie-partii-zavlekayut-izbirateley-259973602.html
https://sputnik-georgia.ru/20210928/metro-tbilisi-rustavi-i-besplatnyy-proezd-na-avtobusakh-chto-predlagaet-gakhariya-tbilistsam--259944024.html
https://sputnik-georgia.ru/20210922/afrikanets-byvshiy-zek-i-zvezda-milana---kto-pretenduet-na-post-mera-tbilisi-259777892.html
https://sputnik-georgia.ru/20211001/golosovanie-pri-koronaviruse-v-gruzii-kak-eto-budet-260057025.html
https://sputnik-georgia.ru/20210929/nablyudateli-smi-i-izbiratelnye-subekty-v-den-vyborov-podvergnutsya-testirovaniyu-260000810.html
https://sputnik-georgia.ru/20210923/itogi-golosovaniya-za-paru-minut-v-gruzii-proshli-imitirovannye-vybory-259829940.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/17/249788663_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_9db0a6b8776cbe35d34ea5e159b06218.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, аналитика, местные выборы, выборы

Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии

00:01 02.10.2021 (обновлено: 01:20 02.10.2021)
291
© Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная символика. Баннеры партий "Лело" и "Грузинская мечта"
Предвыборная символика. Баннеры партий Лело и Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое претендует на то, чтобы полностью изменить расклад сил в стране
Граждане Грузии 2 октября выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. Ровно в 08:00 откроется 3 664 участка, на которых граждане Грузии от 18 лет смогут выбрать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Скандалы, интриги, расследования: какие страсти кипят в Грузии перед выборами>>
Голосование продлится до 20:00, после чего на участках начнется подсчет голосов.
Местные выборы на этот раз могут превратиться в событие, которое может изменить общую обстановку в стране.
Оппозиция считает их "референдумом", и если правящая партия не наберет 43% - должны быть проведены досрочные парламентские выборы. Это условие было оговорено в соглашении по урегулированию политического кризиса, которое было составлено при личном участии президента Евросовета Шарля Мишеля.
Правда, правящая партия "Грузинская мечта" из этого соглашения вышла и только потом его подписала самая крупная оппозиционная партия - Единое национальное движение.
Оппозиция считает, что в первую очередь граждане будут голосовать не за мэров городов, а решать вопрос новых выборов в парламент. Что касается правящей партии - в "Мечте" уверены, что одержат твердую победу во всех городах Грузии. Кто из них прав, станет известно уже в ближайшие сутки.
Накануне выборов в Тбилиси был арестован экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, что добавило драматизма в происходящее. Он прибыл в страну нелегально и прокуратура тут же добавила к списку предъявляемых ему обвинений незаконное пересечение границы. Сторонники экс-президента теперь заявляют, что должны выиграть выборы чтобы "спасти страну и освободить Саакашвили".

Кто голосует

Голосовать на этих выборах имеют право граждане Грузии от 18 лет. Всего в Грузии по последним данным 3 497 345 избирателей, при этом первые эти выборы будут для 39 135 человек.
Наибольшее число избирателей проживает в Тбилиси 1 002 900 человек, а наименьшее в Казбеги – 5680.
В других крупных городах ситуация следующая:
Кутаиси – 153 861 избиратель
Батуми – 148 011 избирателей
Зугдиди – 119 849 избирателей
Гори - 112 631 избиратель
Рустави – 106 895 избирателей

Правила выборов

В день выборов запрещена любая предвыборная реклама, а также агитация в радиусе 100 метров от избирательных участков. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.
До закрытия участков запрещена публикация рейтингов партий и экзитполов.
Сами выборы будут действительны при любой явке избирателей.
Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта. Автобусная остановка - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Выборы или референдум: главная интрига этой осени в Грузии
30 сентября, 16:04
837

Выборы мэров

Всего 2 октября жители Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 - мэров районов.
Выборы мэра Тбилиси проводятся в Грузии четвертый раз, при этом выборы мэров всех городов и районов проводятся в стране лишь во второй раз, до этого в Грузии проходили выборы лишь в 13 городах, на то время имеющих статус самоуправляемых.
На кресла мэров претендует 231 кандидат от 21 партии и 8 независимых кандидатов. При этом из общего числа кандидатов только 22 женщины.
Для победы кандидат должен получить поддержку более половины голосов избирателей, пришедших на выборы.
Предвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии Альянс патриотов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Предвыборные обещания: чем грузинские партии завлекают избирателей
28 сентября, 17:48
521
Наибольшая конкуренция за кресло в Тбилиси, где за одно место борется 16 кандидатов, далее следует Батуми, где зарегистрировано 10 кандидатов. На третьем месте Казбеги – где на кресло мэра претендует 6 кандидатов.
Наименьшая конкуренция будет в районах Гурджаани, Дедоплисцкаро, Лагодехи, Ахмета, Болниси, Дманиси, Терджола, Сачхере, Вани и Хони, где на пост мэра претендует по 2 кандидата.

Кто такие мэры

Мэры в Грузии избираются на четыре года. Занять эту должность могут граждане от 25 лет, проживающие в Грузии последние 10 лет.
Фактически мэр выполняет функции главы государства в своем городе. Он утверждает глав районов, принимает решение о награждении и присуждении конкретным лицам почетных статусов, издает приказы и распоряжения, имеет право вето на решения местного совещательного органа – сакребуло, и имеет право распустить его.
Предвыборная реклама - баннер партии За Грузию Георгия Гахария с его портретом - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Метро Тбилиси-Рустави и бесплатный проезд на автобусах: что предлагает Гахария тбилисцам?
28 сентября, 15:59
959
Администрация мэрии готовит бюджет города или района, координирует вопрос военного призыва, принимает решение по экономическим вопросам и вопросам развития, инфраструктуры, здравоохранения, образования, культуры, спорта, экологии в пределах своего города и района.
При этом мэр города раз в год обязан отчитаться о проделанной работе сакребуло.

Выборы в сакребуло

Помимо выборов мэров, в Грузии параллельно пройдут и выборы депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло.
Самый многочисленный сакребуло Тбилиси - в нем 50 депутатов, за ним следуют сакребуло Озургети и Зугдиди – где по 45 депутатов. А вот самое малочисленное сакребуло в Казбеги – в нем всего 18 человек.
Как и выборы в парламент, выборы в сакребуло проводятся по смешанной системе: часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - голосованием на местах.
Всего для участия в выборах по пропорциональной системе регистрацию прошли 43 партии, однако в каждом районе или городе у избирателей будет свой партийный бюллетень.
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта на тбилисской набережной - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
22 сентября, 17:51
2234
Самая большая партийная конкуренция в Тбилиси, где представлена 31 партия.
В регионах самая высокая конкуренция в следующих городах:
Кутаиси - 19 партий
Казбеги – 17 партий
Рустави – 16 партий
Батуми – 16 партий
Поти – 15 партий
Всего партии борются за 1 388 мест в 64 сакребуло.
Чтобы попасть туда, партии в Тбилиси должны набрать 3% голосов избирателей, пришедших на выборах, а в регионах – 2,5%.
Что касается мажоритарной системы, число мажоритариев в регионах составляет 1/3 от всех депутатов, в Тбилиси – 1/5.
При этом на 656 мест мажоритарных депутатов претендует 2 771 кандидат.
На мажоритарных выборах наибольшая конкуренция будет в Тбилиси, где на 10 мест претендует 138 кандидатов, а самая маленькая в Казбеги, где на 6 мест всего 18 претендентов.
Для того, чтобы выиграть выборы, кандидат в мажоритарные депутаты должен набрать 40%.

Чем занимается сакребуло

Сакребуло представляет собой парламент районного значения и избирается, как и мэры, сроком на 4 года. У него есть свой председатель, фракции, комиссии вместо комитетов.
Именно в сакребуло утверждаются все законодательные акты местного значения, которые принимает мэрия, утверждается бюджет. Кроме того, сакребуло Тбилиси принимает решения по поводу изменения названий улиц, городского планирования и выдает разрешение мэрии на получение кредитов.
Кроме того, сакребуло может принимать решение об объявлении недоверия мэру в определенных случаях.

Как пройдет голосование

Голосование для избирателей Грузии начнется с процедуры маркировки, после избиратели получат свои бюллетени, смогут проголосовать в кабине, которая обеспечивает тайное голосование.
Всего каждому избирателю полагается по три бюллетеня: для голосования за кандидата в мэры, партии и мажоритарных кандидатов.
Часть кабин к выборам будут новыми и более открытыми. Такое новшество встретит избирателей на 800 участках. Однако, во избежание фальсификации выборов, все 3 664 участка будут оборудованы видеокамерами.
При этом для жителей населенных пунктов, где компактно проживают этнические меньшинства, бюллетени будут доступны на армянском и азербайджанских языках, а для незрячих и слабовидящих будут доступны специальные бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля.
Парламентские выборы в Грузии - второй тур. 21 ноября 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Голосование при коронавирусе в Грузии: как это будет
Вчера, 09:01
281
Предусмотрены удобства для голосования и для колясочников, они могли до голосования выбрать ближайший адаптированный под их нужды избирательный участок своего района или города. Всего таких участков – 1 127.
После заполнения бюллетеня избиратель поместит бюллетени в конверт и бросит его в урну.
Помимо обычных участков в каждом из 73 округов будет открыто по одному спецучастку для граждан, находящихся в клиниках и самоизоляции из-за коронавируса. Для тех же, кто просто по состоянию здоровья не может пойти на выборы, принесут урну для голосования домой.
Голосовать на выборах в органы местной власти могут и заключенные, для них откроется 9 участков.

Выборы в масках

При голосовании строго будут соблюдаться правила безопасности, продиктованные пандемией коронавируса. Избиратели будут в масках, а члены комиссии в масках, щитах и перчатках.
Все находящиеся на участках члены комиссии, наблюдатели и журналисты пройдут тестирование на коронавирус и проверку температуры.
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
Смотреть
29 сентября, 22:01
При этом при выборах будут использоваться одноразовые ручки, сами помещения будут проветриваться, и до и после голосования можно будет продезинфицировать руки.
Также члены комиссии будут следить за соблюдением дистанции избирателями в очередях.

Наблюдатели и журналисты

Всего за процессом выборов будут следить 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.
Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.
Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.
ЦИК Грузии - данные по итогам парламентских выборов 2020 - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Наблюдатели, СМИ и избирательные субъекты сдадут тест на COVID-19 в день выборов
29 сентября, 14:12
249
В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.
При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.
Освещать местные выборы планируют 2 927 журналистов и операторов от 109 СМИ.

Подсчет голосов

После закрытия избирательный участков в 20:00 начнется подсчет голосов на участках. Сам процесс будет открытым и транслироваться в онлайн-режиме.
При этом на 31 участке в округе Крцаниси в Тбилиси подсчет голосов будет полностью электронным. На остальных бюллетени в прямом эфире будут считать члены избирательных комиссий, при этом при подсчете они должны будут на камеру показывать каждый бюллетень.
После подсчета голосов на участках члены комиссии подпишут итоговый протокол и отправят его в ЦИК, где он будет загружен на сайт. После загрузки достаточного числа протоколов Центральная избирательная комиссия начет публикацию результатов.
Жители столицы Грузии участвуют в выборах в местные органы власти - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы
23 сентября, 15:31
533
На этот раз результаты будут загружены для каждого города или района по отдельности. Кроме того, ЦИК подсчитает и общие данные партий по стране на основании итогов пропорциональных выборов сакребуло.
Окончательные итоги выборов будут подведены на 25-й день после дня голосования. Если кто-то из кандидатов в мэры или мажоритарные депутаты не наберет нужного числа голосов, в этом округе будут назначены вторые туры.

Читайте также:

"Приезд Саакашвили воодушевил оппозицию" - политологи о предвыборной ситуации в Грузии
"Тюрьма и вакцинация" - что ждет Саакашвили в Грузии
Билет в один конец - что думают о приезде Саакашвили грузинские политики
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:49Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции
01:31Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
01:12Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
00:33"Нацдвижение" отменило мобилизацию сторонников 2 октября в Тбилиси
00:24Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
00:09"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена
00:08Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили
00:08Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
00:07"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии
00:01Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
ВчераЗахарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили
ВчераВ администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
ВчераПремьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
ВчераЭкс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине
ВчераСаакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
ВчераУлыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
ВчераСаакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской - эксперты о его аресте и последствиях
ВчераПрокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
ВчераПрезидент Грузии не помилует Саакашвили
ВчераУ Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста