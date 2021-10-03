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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 164
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 164
За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, вылечились 2 292 пациента
2021-10-03T11:03+0400
2021-10-03T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 164. Скончались 33 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 617 753 случая заражения.Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 292 человека, с начала пандемии – 589 791. Скончались 9 038.За сутки сделано 22 107 тестов, из которых 11 626 на антиген и 10 481 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 5,27%, за последние 14 дней – 5,42%, за последние семь дней – 4,92%.К этому времени в Грузии сделано 1 813 679 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 159.В карантине в данное время находятся 31 человек, в стационарах – 4 102, в ковид-гостиницах – 675.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 164

11:03 03.10.2021 (обновлено: 11:09 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках с покупками, Вокзальная площадь
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках с покупками, Вокзальная площадь - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 33 человека, вылечились 2 292 пациента
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 164. Скончались 33 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 617 753 случая заражения.
Медики предупредили об изменении первых признаков коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 292 человека, с начала пандемии – 589 791. Скончались 9 038.
За сутки сделано 22 107 тестов, из которых 11 626 на антиген и 10 481 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,27%, за последние 14 дней – 5,42%, за последние семь дней – 4,92%.
К этому времени в Грузии сделано 1 813 679 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 5 159.
В карантине в данное время находятся 31 человек, в стационарах – 4 102, в ковид-гостиницах – 675.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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