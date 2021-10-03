https://sputnik-georgia.ru/20211003/dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov-gruzii-ne-budet---deputat-evroparlamenta-260177829.html
Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет - депутат Европарламента
Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет - депутат Европарламента
Результаты местных выборов освобождают "Грузинскую мечту" от обязательства по соглашению Шарля Мишеля 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T20:43+0400
2021-10-03T20:43+0400
2021-10-03T21:55+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все пункты соглашения Шарля Мишеля, кроме 43% и досрочных парламентских выборов, учитывая результаты местных выборов в Грузии, остаются в силе, заявил глава миссии международных наблюдателей Европарламента Майк Галер на брифинге.При посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля между правящей партией и оппозицией 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса, одним из пунктов которого было проведение в Грузии досрочных парламентских выборов в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет на местных выборах набрать более 43% голосов. "Грузинская мечта" довольна оценкой выборов международными наблюдателями>>По его словам, партиям необходимо продолжить работу по вопросу судебной реформы и другим важным аспектам соглашения."Я надеюсь, что все партии вернутся к этой платформе для работы над судебной реформой, сотрудничества в парламенте и других важных вопросов", - сказал Первому каналу Грузии Майкл Галер.По словам европейского депутата, прошедшие выборы в Грузии указывают на то, что в правовой базе есть положительные изменения, но при этом остаются другие аспекты и нарушения, которые не позволяют дать сегодня более качественную оценку избирательному процессу."Надеюсь, что все стороны извлекут уроки из этого и сделают выводы", - добавил Майкл Галер.По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65% голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы
Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет - депутат Европарламента
20:43 03.10.2021 (обновлено: 21:55 03.10.2021)
Результаты местных выборов освобождают "Грузинскую мечту" от обязательства по соглашению Шарля Мишеля
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Все пункты соглашения Шарля Мишеля, кроме 43% и досрочных парламентских выборов, учитывая результаты местных выборов в Грузии, остаются в силе, заявил глава миссии международных наблюдателей Европарламента Майк Галер на брифинге.
При посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля между правящей партией и оппозицией 19 апреля было подписано соглашение о выходе из политического кризиса, одним из пунктов которого было проведение в Грузии досрочных парламентских выборов в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" не сможет на местных выборах набрать более 43% голосов.
"Теперь, когда у нас есть результаты выборов, другие аспекты соглашения от 19 апреля остаются в силе, за исключением 43%", - заявил Галер.
По его словам, партиям необходимо продолжить работу по вопросу судебной реформы и другим важным аспектам соглашения.
"Я надеюсь, что все партии вернутся к этой платформе для работы над судебной реформой, сотрудничества в парламенте и других важных вопросов", - сказал Первому каналу
Грузии Майкл Галер.
По словам европейского депутата, прошедшие выборы в Грузии указывают на то, что в правовой базе есть положительные изменения, но при этом остаются другие аспекты и нарушения, которые не позволяют дать сегодня более качественную оценку избирательному процессу.
"Надеюсь, что все стороны извлекут уроки из этого и сделают выводы", - добавил Майкл Галер.
По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления с 46,65% голосов.
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