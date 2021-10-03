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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/gruzinskaya-mechta-dovolna-otsenkoy-vyborov-mezhdunarodnymi-nablyudatelyami-260171852.html
"Грузинская мечта" довольна оценкой выборов международными наблюдателями
"Грузинская мечта" довольна оценкой выборов международными наблюдателями
Главы международных наблюдательных миссий оценили выборы 2 октября как свободные и конкурентные 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T16:46+0400
2021-10-03T16:56+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" довольна оценкой международными наблюдателями местных выборов в Грузии.Как заявил на брифинге один из лидеров "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили, выборы в органы местного самоуправления международными наблюдательными миссиями были оценены как свободные и прошедшие в конкурентной среде.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ&gt;&gt;Он особо выделил ту часть заявления международных наблюдателей, которая касалась медиасреды и работы СМИ в предвыборный период."Я рад, что результаты наших исследований о социальных медиа и медиасреде и оценка наблюдателей совпадают. С одной стороны, есть конкурентная медиасреда, но с другой стороны, она поляризована и идет выборочное освещение фактов", - заявил Папуашвили.Руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон, Глава делегации Совета Европы Дэвид Эрай и Глава делегации Европарламента Майкл Галер провели сегодня в Тбилиси совместную пресс-конференцию, на которой оценили выборы 2 октября в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

"Грузинская мечта" довольна оценкой выборов международными наблюдателями

16:46 03.10.2021 (обновлено: 16:56 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избирательная урна с бюллетенями для голосования
Местные выборы в Грузии 2 октября - избирательная урна с бюллетенями для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Главы международных наблюдательных миссий оценили выборы 2 октября как свободные и конкурентные
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" довольна оценкой международными наблюдателями местных выборов в Грузии.
Как заявил на брифинге один из лидеров "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили, выборы в органы местного самоуправления международными наблюдательными миссиями были оценены как свободные и прошедшие в конкурентной среде.
Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>
"Наблюдатели Европарламента, БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы Евросовета дали хорошую оценку выборам, заявив, что они были свободными и прошли в конкурентной среде. Они поздравили Грузию с проведением этих выборов в мирной среде", - заявил Папуашвили.
Он особо выделил ту часть заявления международных наблюдателей, которая касалась медиасреды и работы СМИ в предвыборный период.
"Я рад, что результаты наших исследований о социальных медиа и медиасреде и оценка наблюдателей совпадают. С одной стороны, есть конкурентная медиасреда, но с другой стороны, она поляризована и идет выборочное освещение фактов", - заявил Папуашвили.
Руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон, Глава делегации Совета Европы Дэвид Эрай и Глава делегации Европарламента Майкл Галер провели сегодня в Тбилиси совместную пресс-конференцию, на которой оценили выборы 2 октября в Грузии.
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