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Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ
Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ
ТБИЛИСИ, 3 окт - Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило выборы в органы местного самоуправления Грузии как... 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T15:05+0400
2021-10-03T15:05+0400
2021-10-03T16:28+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
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ТБИЛИСИ, 3 окт - Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило выборы в органы местного самоуправления Грузии как свободные и конкурентные, но проходили они фоне затянувшегося политического кризиса. Об этом представители миссии заявили на пресс-конференции в воскресенье.За ходом голосования в Грузии наблюдала делегация организации из 516 человек.По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%."Выборы в органы местной власти в основном были хорошо управляемы. Но они прошли на фоне затяжного политического кризиса и в период, который характеризовался четкой поляризацией. Кандидаты смогли принять участие в кампании свободно и в конкурентной среде, но этот период отмечался широко распространенными и последовательными обвинениями, которые были связаны с запугиванием, подкупом голосов и давлением на кандидатов и избирателей, и неравной средой", - заявил руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон.Глава делегации Совета Европы Дэвид Эрай (Швейцария) сообщил, что их делегация была представлена наблюдателями из 15 европейских стран, а в день выборов наблюдатели посетили девять регионов и побывали на 120 избирательных участках. "В целом выборы прошли в мирной, спокойной обстановке и были хорошо организованы. Кроме нескольких случаев на избирательных участках. Но это лишь одна сторона медали. Мы говорим о политической атмосфере. Возможности были использованы неправильно. Фактически слова о референдуме перекрыли местные, локальные вызовы. Это не входит в интересы грузинского народа. В этой точки зрения, свою долю ответственности несут как оппозиция, так и правящая партия. С точки зрения поляризации," - заявил Эрай.Глава делегации Европарламента Майкл Галер, в свою очередь, отметил, что последние годы были сложны для Грузии "не только из-за пандемии, но из-за затянувшегося политического кризиса и противостояния"."Конкурентная среда и ее отсутствие осложняет проведение избирательных кампаний для кандидатов. Хочу сказать, обратиться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы были изучены все случаи неправильного использования административных ресурсов ", - подчеркнул Галер.По словам Галера, несколько нарушений были зафиксированы в регионе Квемо Картли, в частности, в Марнеули, а также в Самцхе-Джавахети.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. За процессом выборов следили 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.Явка избирателей составила 51,92%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 815 776 граждан страны.Как ранее сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно", ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в день голосования.Читайте также:
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политика, грузия, видео
ТБИЛИСИ, 3 окт - Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило выборы в органы местного самоуправления Грузии как свободные и конкурентные, но проходили они фоне затянувшегося политического кризиса. Об этом представители миссии заявили на пресс-конференции в воскресенье.
За ходом голосования в Грузии наблюдала делегация организации из 516 человек.
По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%.
"Выборы в органы местной власти в основном были хорошо управляемы. Но они прошли на фоне затяжного политического кризиса и в период, который характеризовался четкой поляризацией. Кандидаты смогли принять участие в кампании свободно и в конкурентной среде, но этот период отмечался широко распространенными и последовательными обвинениями, которые были связаны с запугиванием, подкупом голосов и давлением на кандидатов и избирателей, и неравной средой", - заявил руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон.
Глава делегации Совета Европы Дэвид Эрай (Швейцария) сообщил, что их делегация была представлена наблюдателями из 15 европейских стран, а в день выборов наблюдатели посетили девять регионов и побывали на 120 избирательных участках.
"В целом выборы прошли в мирной, спокойной обстановке и были хорошо организованы. Кроме нескольких случаев на избирательных участках. Но это лишь одна сторона медали. Мы говорим о политической атмосфере. Возможности были использованы неправильно. Фактически слова о референдуме перекрыли местные, локальные вызовы. Это не входит в интересы грузинского народа. В этой точки зрения, свою долю ответственности несут как оппозиция, так и правящая партия. С точки зрения поляризации," - заявил Эрай.
Глава делегации Европарламента Майкл Галер, в свою очередь, отметил, что последние годы были сложны для Грузии "не только из-за пандемии, но из-за затянувшегося политического кризиса и противостояния".
"Конкурентная среда и ее отсутствие осложняет проведение избирательных кампаний для кандидатов. Хочу сказать, обратиться ко всем заинтересованным сторонам, чтобы были изучены все случаи неправильного использования административных ресурсов ", - подчеркнул Галер.
По словам Галера, несколько нарушений были зафиксированы в регионе Квемо Картли, в частности, в Марнеули, а также в Самцхе-Джавахети.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. За процессом выборов следили 31 310 наблюдателей от 100 местных организаций и 1 024 наблюдателя от 52 международных организаций.
Явка избирателей составила 51,92%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 815 776 граждан страны.
Как ранее сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно", ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в день голосования.
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