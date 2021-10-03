https://sputnik-georgia.ru/20211003/kakie-tseli-presledoval-gakhariya-na-proshedshikh-vyborakh---versii-gruzinskoy-mechty-260180573.html

Какие цели преследовал Гахария на прошедших выборах - версии "Грузинской мечты"

Какие цели преследовал Гахария на прошедших выборах - версии "Грузинской мечты"

Одну из двух поставленных задач экс-премьер Грузии успешно выполнил и провел лидера "Нацдвижения" Нику Мелия во второй тур выборов, считает председатель... 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T23:28+0400

2021-10-03T23:28+0400

2021-10-03T23:52+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

ираклий кобахидзе

георгий гахария

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. У Георгия Гахария было две цели: приблизить "Грузинскую мечту" к отметке 43% и досрочным парламентским выборам и провести Никанора Мелия во второй тур, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпания "Имеди".Такую версию выдвинул лидер правящей партии по поводу миссии бывшего соратника - экс-премьера Грузии Георгий Гахария, и его партии "Для Грузии".Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет - депутат Европарламента>>По словам Кобахидзе, Гахария не справился с первой задачей, но исполнил второе задание."Второе задание было провести Никанора Мелия (лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" -- ред.) во второй тур. Он подал в отставку ради Никонора Мелия, и ему было поручено провести Мелия во второй тур. К сожалению, эта задача была успешно выполнена", - заявил Кобахидзе.Однако он убежден, что в конечном итоге и вторая цель Гахария также обречена на провал, как и первая."В конечном итоге эти задания обречены на провал по одной простой причине: грузинское общество еще раз твердо заявит о своей поддержке Кахи Каладзе (кандидат в мэры Тбилиси - ред.) и наших кандидатов во всех двадцати муниципалитетах (где назначен второй тур выборов). В конечном итоге, люди, которые решают подобные задачи, получат достойный ответ грузинского общества, и эти задачи обречены на провал", - сказал Ираклий Кобахидзе.Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии пройдет 30 октября в 20 городах и муниципалитетах.В Тбилиси во второй тур прошли действующий мэр Каха Каладзе, который по предварительным данным ЦИК набрал 44.97% голосов, и Ника Мелия - лидер "Национального движения" с 33.98% голосов. Что касается Георгия Гахария, то он, как кандидат в мэры столицы, набрал 9.35%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий кобахидзе, георгий гахария, местные выборы