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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/lelo--vo-vtorom-ture-vyborov-podderzhit-vsekh-kandidatov-ot-oppozitsii-260175598.html
"Лело " во втором туре выборов поддержит всех кандидатов от оппозиции
"Лело " во втором туре выборов поддержит всех кандидатов от оппозиции
Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:17+0400
2021-10-03T19:27+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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местные выборы
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" во втором туре выборов поддержит всех оппозиционных кандидатов в мэры, завил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе на брифинге.По его словам, только так в Грузии появится правительство, в котором не будет места коррупции и непотизму.Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК&gt;&gt;Лидер "Лело" уверен, что стране нужны перемены. Джапаридзе подчеркнул, что оппозиция предпримет все шаги для обеспечения успеха кандидатов в мэры во втором туре.Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября. Партия "Лело для Грузии", согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам прошедших муниципальных выборов, занимает по Грузии четвертое место следом за "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии". По предварительным данным, партия Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе получила 2,71% голосов избирателей.К этому моменту подсчитано 99.97% данных округов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, оппозиция, лело для грузии

"Лело " во втором туре выборов поддержит всех кандидатов от оппозиции

19:17 03.10.2021 (обновлено: 19:27 03.10.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovГенеральный секретарь партии "Лело" Бадри Джапаридзе
Генеральный секретарь партии Лело Бадри Джапаридзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" во втором туре выборов поддержит всех оппозиционных кандидатов в мэры, завил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе на брифинге.
По его словам, только так в Грузии появится правительство, в котором не будет места коррупции и непотизму.
Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК>>
Лидер "Лело" уверен, что стране нужны перемены. Джапаридзе подчеркнул, что оппозиция предпримет все шаги для обеспечения успеха кандидатов в мэры во втором туре.
"Мы поддержим всех оппозиционных кандидатов в мэры, прошедших во второй тур. Мы сделаем это для того, чтобы в этих городах было такое правительство, которое исключает непотизм и коррупцию. Именно этой поддержкой мы в свою очередь поддержим волю народа, которую он изъявил вчера и которая заключается в необходимости перемен", - сказал Бадри Джапаридзе.
Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября. Партия "Лело для Грузии", согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам прошедших муниципальных выборов, занимает по Грузии четвертое место следом за "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии".
По предварительным данным, партия Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе получила 2,71% голосов избирателей.
К этому моменту подсчитано 99.97% данных округов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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