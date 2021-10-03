https://sputnik-georgia.ru/20211003/lelo--vo-vtorom-ture-vyborov-podderzhit-vsekh-kandidatov-ot-oppozitsii-260175598.html

"Лело " во втором туре выборов поддержит всех кандидатов от оппозиции

"Лело " во втором туре выборов поддержит всех кандидатов от оппозиции

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится в Грузии 30 октября 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T19:17+0400

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2021-10-03T19:27+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" во втором туре выборов поддержит всех оппозиционных кандидатов в мэры, завил один из лидеров партии Бадри Джапаридзе на брифинге.По его словам, только так в Грузии появится правительство, в котором не будет места коррупции и непотизму.Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК>>Лидер "Лело" уверен, что стране нужны перемены. Джапаридзе подчеркнул, что оппозиция предпримет все шаги для обеспечения успеха кандидатов в мэры во втором туре.Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября. Партия "Лело для Грузии", согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам прошедших муниципальных выборов, занимает по Грузии четвертое место следом за "Грузинской мечтой", "Единым национальным движением" и партией экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии". По предварительным данным, партия Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе получила 2,71% голосов избирателей.К этому моменту подсчитано 99.97% данных округов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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