https://sputnik-georgia.ru/20211003/kandidaty-gruzinskoy-mechty-pobezhdayut-v-44-gorodakh-i-munitsipalitetakh-gruzii---tsik-260170239.html

Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК

Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК

В 20 городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T15:13+0400

2021-10-03T15:13+0400

2021-10-03T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований. В этих муниципалитетах кандидаты от правящей партии преодолели 50-процентный порог, сообщает Центризбирком.Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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