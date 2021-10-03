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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/kandidaty-gruzinskoy-mechty-pobezhdayut-v-44-gorodakh-i-munitsipalitetakh-gruzii---tsik-260170239.html
Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК
Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК
В 20 городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T15:13+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований. В этих муниципалитетах кандидаты от правящей партии преодолели 50-процентный порог, сообщает Центризбирком.Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК

15:13 03.10.2021 (обновлено: 15:16 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В 20 городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований.
В этих муниципалитетах кандидаты от правящей партии преодолели 50-процентный порог, сообщает Центризбирком.

Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.
Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 октября.
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