Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК
15:13 03.10.2021 (обновлено: 15:16 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
© photo: Sputnik / Stringer
В 20 городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, будет проведен второй тур
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований.
В этих муниципалитетах кандидаты от правящей партии преодолели 50-процентный порог, сообщает Центризбирком.
Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.
Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.
Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 октября.
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