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"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский

"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский

Господин Саакашвили является гражданином Украины, отметил Зеленский, поэтому он намерен заняться возвращением экс-главы Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T13:18+0400

2021-10-03T13:18+0400

2021-10-03T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября. Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась"Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров – мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский на брифинге в воскресенье. В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили