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"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский
"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский
Господин Саакашвили является гражданином Украины, отметил Зеленский, поэтому он намерен заняться возвращением экс-главы Грузии 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T13:18+0400
2021-10-03T13:39+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября. Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась"Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров – мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский на брифинге в воскресенье. В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, возвращение и арест саакашвили

"Мы все будем заниматься возвращением Саакашвили" – Зеленский

13:18 03.10.2021 (обновлено: 13:39 03.10.2021)
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© AFP / STEFANIE LOOSВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© AFP / STEFANIE LOOS
Господин Саакашвили является гражданином Украины, отметил Зеленский, поэтому он намерен заняться возвращением экс-главы Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась
"Я, как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров – мы все будем этим заниматься", – сказал Зеленский на брифинге в воскресенье.
В Грузии Михаил Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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