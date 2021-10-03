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Явка избирателей на местных выборах в Грузии составила 51,92% – ЦИК
https://sputnik-georgia.ru/20211003/vzglyad-iz-moskvy-popytka-sygrat-va-bank-u-saakashvili-ne-udalas-260158139.html
Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась
Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась
Мнение эксперта из Москвы о развитии ситуации в Грузии после ареста Саакашвили
2021-10-03T09:14+0400
2021-10-03T09:28+0400
политика
новости
грузия
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Политический кризис в Грузии так и будет продолжаться, только теперь Саакашвили будет сидеть в тюрьме, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.По мнению Силаева, "у Саакашвили обычный кризис среднего возраста – дайте я что-нибудь такое выкину экстравагантное, а то подзабыли меня"."Я думаю, что не было никакого определенного расчета, он слишком долго обещал, что вернется, и решил наконец вернуться. Я не думаю, что он действует рационально. Это вообще не его манера. Он рассчитывал на то, что, если вокруг него соберутся сторонники, это увеличит шансы его партии на выборах", – указал аналитик.У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт &gt;&gt;Но, по оценке эксперта, "игра идет не для того, чтобы выиграть выборы". "Со стороны ЕНД игра идет для того, чтобы оспорить легитимность этих выборов. А во-вторых, чтобы требовать от "Грузинской мечты" проведения досрочных парламентских выборов, потому что успех на муниципальных для них вообще никакого значения не имеет. Сегодня они все начнут митинговать на тему того, что "Грузинская мечта" неправильно посчитала голоса", – считает Силаев.На его взгляд, в партии Саакашвили "рассчитывают, что они создадут какое-то убедительное уличное давление на правительство и что посадка Саакашвили станет уязвимостью "Грузинской мечты", от которой Запад будет требовать, чтобы его освободили".Политолог: Саакашвили планировал революцию в Грузии в первых числах октября &gt;&gt;"Но не очень понятно, как Запад будет этого требовать, потому что есть приговоры суда, вступившие в законную силу", – заключил политолог.Правящая партия "Грузинская мечта– демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 47,66% голосов избирателей, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии с 56,13% избирательных участков.Самая крупная оппозиционная партия набирает 31,06%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,3% голосов.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

Взгляд из Москвы: попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась

09:14 03.10.2021 (обновлено: 09:28 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время судебного процесса
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время судебного процесса - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Попытка задержанного экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк, рассчитывая на масштабную поддержку своих сторонников и свержение власти, провалилась, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Политический кризис в Грузии так и будет продолжаться, только теперь Саакашвили будет сидеть в тюрьме, считает ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.

"Попытка обострить внутренний кризис в Грузии, сыграть ва-банк у Саакашвили не очень удалась. Может быть, он ожидал, что он как Наполеон, вернувшийся во Францию, вокруг себя соберет толпы, и он пойдет во главе этих толп на столицу всех свергать. Но этого не произошло, как мы видим", – сказал политолог РИА Новости.

По мнению Силаева, "у Саакашвили обычный кризис среднего возраста – дайте я что-нибудь такое выкину экстравагантное, а то подзабыли меня".
"Я думаю, что не было никакого определенного расчета, он слишком долго обещал, что вернется, и решил наконец вернуться. Я не думаю, что он действует рационально. Это вообще не его манера. Он рассчитывал на то, что, если вокруг него соберутся сторонники, это увеличит шансы его партии на выборах", – указал аналитик.
У властей Украины нет морального права экстрадиции Саакашвили, заявил грузинский эксперт >>
Но, по оценке эксперта, "игра идет не для того, чтобы выиграть выборы". "Со стороны ЕНД игра идет для того, чтобы оспорить легитимность этих выборов. А во-вторых, чтобы требовать от "Грузинской мечты" проведения досрочных парламентских выборов, потому что успех на муниципальных для них вообще никакого значения не имеет. Сегодня они все начнут митинговать на тему того, что "Грузинская мечта" неправильно посчитала голоса", – считает Силаев.
На его взгляд, в партии Саакашвили "рассчитывают, что они создадут какое-то убедительное уличное давление на правительство и что посадка Саакашвили станет уязвимостью "Грузинской мечты", от которой Запад будет требовать, чтобы его освободили".
Политолог: Саакашвили планировал революцию в Грузии в первых числах октября >>
"Но не очень понятно, как Запад будет этого требовать, потому что есть приговоры суда, вступившие в законную силу", – заключил политолог.
Правящая партия "Грузинская мечта– демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти с 47,66% голосов избирателей, об этом свидетельствуют оперативные данные ЦИК Грузии с 56,13% избирательных участков.
Самая крупная оппозиционная партия набирает 31,06%, на третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 7,3% голосов.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Явка избирателей составила 51,92%.
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