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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/posolstvo-velikobritanii-razdelyaet-otsenku-mezhdunarodnykh-nablyudateley-vyborov-v-gruzii-260177106.html
Посольство Великобритании разделяет оценку международных наблюдателей выборов в Грузии
Посольство Великобритании разделяет оценку международных наблюдателей выборов в Грузии
Международные наблюдатели признали выборы в Грузии справедливыми и конкурентными 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T19:58+0400
2021-10-03T19:59+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Посольство Великобритании в Грузии разделяет оценку БДИПЧ/ОБСЕ выборов в органы местного самоуправления в Грузии.Как говорится в заявлении посольства, недостатки, упомянутые в отчете организации, должны быть устранены.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ&gt;&gt;Посольство также выражает надежду, что политические партии примут участие во втором туре выборов."Мы согласны с оценкой БДИПЧ/ОБСЕ, что местные выборы в Грузии были хорошо организованы и проводились в конкурентной среде, хотя обвинения в нарушениях навредили процессу. Все недостатки необходимо устранить. Мы надеемся, что все политические партии будут задействованы в кампании второго тура с учетом международных стандартов", - говорится в заявлении.Представители ОБСЕ, Европарламента и Совета Европы оценили общую избирательную среду в Грузии как прозрачную и свободную, но отметили и проблемы, выявленные в ходе выборов в органы самоуправления, в том числе запугивание и злоупотребление административными ресурсами.Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, великобритания, местные выборы

Посольство Великобритании разделяет оценку международных наблюдателей выборов в Грузии

19:58 03.10.2021 (обновлено: 19:59 03.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании
Местные выборы в Грузии 2 октября - избиратели участвуют в голосовании - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Международные наблюдатели признали выборы в Грузии справедливыми и конкурентными
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Посольство Великобритании в Грузии разделяет оценку БДИПЧ/ОБСЕ выборов в органы местного самоуправления в Грузии.
Как говорится в заявлении посольства, недостатки, упомянутые в отчете организации, должны быть устранены.
Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>
Посольство также выражает надежду, что политические партии примут участие во втором туре выборов.
"Мы согласны с оценкой БДИПЧ/ОБСЕ, что местные выборы в Грузии были хорошо организованы и проводились в конкурентной среде, хотя обвинения в нарушениях навредили процессу. Все недостатки необходимо устранить. Мы надеемся, что все политические партии будут задействованы в кампании второго тура с учетом международных стандартов", - говорится в заявлении.
Представители ОБСЕ, Европарламента и Совета Европы оценили общую избирательную среду в Грузии как прозрачную и свободную, но отметили и проблемы, выявленные в ходе выборов в органы самоуправления, в том числе запугивание и злоупотребление административными ресурсами.
Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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