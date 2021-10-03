https://sputnik-georgia.ru/20211003/posolstvo-velikobritanii-razdelyaet-otsenku-mezhdunarodnykh-nablyudateley-vyborov-v-gruzii-260177106.html

Посольство Великобритании разделяет оценку международных наблюдателей выборов в Грузии

Посольство Великобритании разделяет оценку международных наблюдателей выборов в Грузии

Международные наблюдатели признали выборы в Грузии справедливыми и конкурентными 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T19:58+0400

2021-10-03T19:58+0400

2021-10-03T19:59+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Посольство Великобритании в Грузии разделяет оценку БДИПЧ/ОБСЕ выборов в органы местного самоуправления в Грузии.Как говорится в заявлении посольства, недостатки, упомянутые в отчете организации, должны быть устранены.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>Посольство также выражает надежду, что политические партии примут участие во втором туре выборов."Мы согласны с оценкой БДИПЧ/ОБСЕ, что местные выборы в Грузии были хорошо организованы и проводились в конкурентной среде, хотя обвинения в нарушениях навредили процессу. Все недостатки необходимо устранить. Мы надеемся, что все политические партии будут задействованы в кампании второго тура с учетом международных стандартов", - говорится в заявлении.Представители ОБСЕ, Европарламента и Совета Европы оценили общую избирательную среду в Грузии как прозрачную и свободную, но отметили и проблемы, выявленные в ходе выборов в органы самоуправления, в том числе запугивание и злоупотребление административными ресурсами.Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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