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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/prezident-gruzii-otsenila-proshedshie-v-strane-vybory-kak-spravedlivye-260172793.html
Президент Грузии оценила прошедшие в стране выборы как справедливые
Президент Грузии оценила прошедшие в стране выборы как справедливые
Саломе Зурабишвили считает, что для изменений в стране существует единственный путь - выборы 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T17:22+0400
2021-10-03T17:26+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную обстановку, можно сказать, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде без существенных нарушений, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении.По словам президента, сегодняшние выборы определяют завтрашний день.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ&gt;&gt;Президент отметила, что эти выборы отличались большой активностью небольших политических партий, что также очень важно для разнообразия политической среды.Глава государства отметила и то, насколько безопасно выборы были проведены в условиях пандемии.Комментируя оценку выборов международными наблюдателями, Зурабишвили сказала, что разделяет их мнение по поводу того, что основной темой на выборах в органы местного самоуправления не были проблемы муниципалитетов. Она выразила надежду, что ко второму туру ситуация изменится к лучшему.Президент также выразила пожелание, как и международные наблюдатели, чтобы в политической жизни Грузии было представлено больше женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, президент грузии

Президент Грузии оценила прошедшие в стране выборы как справедливые

17:22 03.10.2021 (обновлено: 17:26 03.10.2021)
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© Government of Georgia Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Government of Georgia
Саломе Зурабишвили считает, что для изменений в стране существует единственный путь - выборы
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную обстановку, можно сказать, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде без существенных нарушений, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении.
По словам президента, сегодняшние выборы определяют завтрашний день.
Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>
"Важна была явка избирателей. Оценки международных наблюдателей также очень важны, и мы можем сказать, что сегодня сделан еще один шаг к демократии и стабилизации... Своим участием во вчерашних выборах грузинский народ показал, что его выбор - мир, стабильность, а не волнения, не противостояние, не насилие и поляризация. Если есть необходимость в изменениях, то для этого существует путь - выборы", - заявила Зурабишвили.
Президент отметила, что эти выборы отличались большой активностью небольших политических партий, что также очень важно для разнообразия политической среды.
Глава государства отметила и то, насколько безопасно выборы были проведены в условиях пандемии.
Комментируя оценку выборов международными наблюдателями, Зурабишвили сказала, что разделяет их мнение по поводу того, что основной темой на выборах в органы местного самоуправления не были проблемы муниципалитетов. Она выразила надежду, что ко второму туру ситуация изменится к лучшему.

Президент также выразила пожелание, как и международные наблюдатели, чтобы в политической жизни Грузии было представлено больше женщин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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