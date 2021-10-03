https://sputnik-georgia.ru/20211003/prezident-gruzii-otsenila-proshedshie-v-strane-vybory-kak-spravedlivye-260172793.html

Президент Грузии оценила прошедшие в стране выборы как справедливые

Президент Грузии оценила прошедшие в стране выборы как справедливые

Саломе Зурабишвили считает, что для изменений в стране существует единственный путь - выборы 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T17:22+0400

2021-10-03T17:22+0400

2021-10-03T17:26+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

местные выборы

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Несмотря на сложную политическую и поляризованную предвыборную обстановку, можно сказать, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде без существенных нарушений, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении.По словам президента, сегодняшние выборы определяют завтрашний день.Выборы в Грузии прошли в свободной и конкурентной среде - БДИПЧ>>Президент отметила, что эти выборы отличались большой активностью небольших политических партий, что также очень важно для разнообразия политической среды.Глава государства отметила и то, насколько безопасно выборы были проведены в условиях пандемии.Комментируя оценку выборов международными наблюдателями, Зурабишвили сказала, что разделяет их мнение по поводу того, что основной темой на выборах в органы местного самоуправления не были проблемы муниципалитетов. Она выразила надежду, что ко второму туру ситуация изменится к лучшему.Президент также выразила пожелание, как и международные наблюдатели, чтобы в политической жизни Грузии было представлено больше женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, местные выборы, президент грузии