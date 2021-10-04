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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 867
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 867
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 1 877 человек, а с начала пандемии - 591 668 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 867. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 618 620 случаев заражения.Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 877 человек, а с начала пандемии - 591 668. Скончались 9 068.За сутки сделано 16 066 тестов, в том числе 9 770 на антиген и 6 296 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 5,4%, за последние 14 дней – 5,42%, за последние семь дней – 4,94%.К этому времени сделано 1 818 258 прививок, в том числе за последние сутки - 4 124.В карантине в данное время находится 31 человек, в стационарах – 4 133, в ковид-гостиницах – 601.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 867

10:58 04.10.2021 (обновлено: 12:15 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, выздоровели за сутки 1 877 человек, а с начала пандемии - 591 668
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 867. Скончались 30 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 618 620 случаев заражения.
Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 877 человек, а с начала пандемии - 591 668. Скончались 9 068.
За сутки сделано 16 066 тестов, в том числе 9 770 на антиген и 6 296 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 5,4%, за последние 14 дней – 5,42%, за последние семь дней – 4,94%.
К этому времени сделано 1 818 258 прививок, в том числе за последние сутки - 4 124.
В карантине в данное время находится 31 человек, в стационарах – 4 133, в ковид-гостиницах – 601.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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