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Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса
Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса
В будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, заявил китайский специалист 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T08:01+0400
2021-10-04T08:01+0400
2021-10-04T08:12+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем и необходимо выработать принцип взаимодействия для подготовки мер по противодействию, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу во время выступления на международном форуме науки и технологий в обществе.Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, и который может возникнуть в любом месте и в любое время."Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", – подчеркнул эксперт.Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ >>Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.Ежегодный киотоский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, китай, коронавирус covid-19
Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса
08:01 04.10.2021 (обновлено: 08:12 04.10.2021)
В будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, заявил китайский специалист
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем и необходимо выработать принцип взаимодействия для подготовки мер по противодействию, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу во время выступления на международном форуме науки и технологий в обществе.
"Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", – отметил специалист.
Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, и который может возникнуть в любом месте и в любое время.
"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", – подчеркнул эксперт.
Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.
Ежегодный киотоский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.