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Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса

Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса

В будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, заявил китайский специалист 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T08:01+0400

2021-10-04T08:01+0400

2021-10-04T08:12+0400

в мире

китай

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем и необходимо выработать принцип взаимодействия для подготовки мер по противодействию, заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу во время выступления на международном форуме науки и технологий в обществе.Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого пока никому не известны, и который может возникнуть в любом месте и в любое время."Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", – подчеркнул эксперт.Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ >>Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настольно сжатые сроки.Ежегодный киотоский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.

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в мире, китай, коронавирус covid-19