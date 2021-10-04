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День учителя 2021: как поздравляли учителей раньше и сейчас

День учителя 2021: как поздравляли учителей раньше и сейчас

День учителя – профессиональный праздник преподавателей, ежегодно отмечают 5 октября более чем в 100 странах мира, в том числе и в России 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:19+0400

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справки

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Хороший учитель не только обучает, но и воспитывает новое поколение, поэтому переоценить роль педагога в жизни каждого человека невозможно.Sputnik Грузия рассказывает историю праздника, а также о том, как поздравляли педагогов раньше и сейчас в разных странах.День учителяОфициально ООН учредил праздник, посвященный всем работникам образовательной сферы в 1994-м, чтобы привлечь внимание к положению педагогов в обществе, их роли в образовании и развитии.Дата праздника - 5 октября, выбрана неслучайно – 56 лет назад именно в этот день на межправительственной конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже приняли документ "О статусе учителей".В документе впервые определили понятие "учитель", которое охватывало преподавателей, обучающих и воспитывающих детей в начальных и средних школах.До появления Всемирного дня учителя во многих странах праздник отмечали на национальном уровне в первой половине октября, приурочив его к дате принятия первого документа, определившего условия труда учителей.По сей день некоторые страны, по традиции, отмечают праздник в дни, близкие к 5 октября.День учителя — это символ признательности и уважения к педагогам – людям, благодаря которым дети обретают тягу к знаниям, учатся вниманию, терпению, общению, а также раскрывают в себе различные таланты.Поэтому День учителя — это возможность отдать дань уважения своим педагогам и еще раз поблагодарить их за самоотверженный труд и приложенные усилия.Как поздравляли учителей раньше и сейчасВсемирный день учителя празднуют многие страны мира, при этом каждая из них отмечает праздник и поздравляет учителей по-своему. А некоторые из них перенесли День учителя на другую дату.Учителей во Франции поздравляют 5 октября, но дарить какие-либо подарки педагогам в этот день не принято. Школа, по желанию, может организовать концерт, а потом сладкий стол, чтобы ученики и учителя пообщались в неформальной обстановке.Не принято дарить подарки в День учителя и в Германии. Ребенок, при желании, может презентовать любимому учителю свою какую-то поделку или нарисовать открытку.В США педагогов поздравляют в Национальный день учителя - во вторник первой полной недели мая, дети по желанию преподносят учителям цветы и конфеты.В Польше не принято дарить учителям дорогие подарки. В День учителя, который поляки празднуют 14 октября, классного руководителя, по традиции, поздравляют цветами и конфетами.В Китае учителей поздравляют 10 сентября праздничной программой – в этот день говорят много теплых слов и дарят наставникам цветы. Поздравляют учителей и бывшие ученики, которые приходит в этот день в школу.В Аргентине День учителя, который отмечают 11 сентября, один из главных национальных праздников - аргентинцы объявляет всеобщий выходной и с удовольствием поздравляют учителей.В Индии День учителя празднуют 5 сентября - ученики старших классов, по традиции, меняются местами с преподавателями и сами проводят уроки.День учителя в Австрии не празднуют – класс, по желанию, поздравляет своего учителя с Рождеством и обычно дарит какую-то приятную и недорогую вещь.Как поздравляют в странах бывшего СоюзаВпервые праздник, посвященный учителям, утвердили в СССР еще в 1965-м - его отмечали в первое воскресенье октября. Сейчас, как и раньше учителей в первое воскресенье октября поздравляют в Беларуси, Украине, Латвии, Казахстане и так далее.В Узбекистане праздник сейчас, как и раньше, отмечают 1 октября - этот день официально объявлен выходным. А некоторые страны, в том числе Армения, Азербайджан, Киргизия и Молдова, отмечают День учителя 5 октября.В странах бывшего Союза учителей поздравляют торжественными мероприятиями и банкетами, а также дарят им подарки, цветы, открытки и, конечно же, говорят слова благодарности.В России День учителя празднуют 5 октября с 1994 года – в школах в этот день проводили неформальные праздники, на которых поздравляли учителей. По традиции, для учителей сейчас, как и раньше, устраивают праздничные концерты и театральные постановки, а также дарят цветы и символичные подарки. Любимых учителей приходят навестить бывшие ученики.Помимо школьных мероприятий проводятся и общегосударственные, на которых руководство страны награждает заслуженных учителей, достигших лучших результатов в своей работе.С годами традиции поздравления учителей не изменились, но в условиях пандемии коронавируса массовые мероприятия стараются не проводить.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210928/deti-v-maskakh-uchitelya-s-privivkoy-kak-budut-uchitsya-v-shkolakh-gruzii-259976185.html

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