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Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии
Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии
Глава Минобразования Грузии рассказал, какие правила должны соблюдаться в школах страны 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T17:09+0400
2021-09-28T17:09+0400
2021-09-28T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузинские школьники во время уроков будут в масках, а учителя будут вакцинированы, заявил министр образования Михаил Чхенкели на брифинге во вторник.Школы и детсады в Грузии возобновят работу 4 октября>>Школы и детские сады Грузии возобновят работу с 4 октября. Профучилищам и университетам предоставили возможность самим выбрать форму обучения.Министр призвал к вакцинации всех родных учеников."Для того, чтобы у наших детей была возможность продолжить обучение в естественных условиях - в классах - здоровая среда должна быть не только в школе, но и дома, поэтому я прошу родителей привиться", - сказал Чхенкели.При этом он отметил, что 65% школьного персонала уже привиты и эта тенденция продолжится.В то же время, по словам главы Минобразования, дистанционное обучение также будет доступно."Мы оставляем родителям выбор, если они хотят, чтобы их дети учились дистанционно", - сказал Чхенкели.По его словам, подобный подход продолжится до конца пандемии.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/ucheba-v-shkolakh-gruzii-vozobnovilas-v-onlayn-rezhime-chto-zhdet-uchiteley-i-shkolnikov-259613820.html
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Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии
17:09 28.09.2021 (обновлено: 17:43 28.09.2021)
Глава Минобразования Грузии рассказал, какие правила должны соблюдаться в школах страны
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузинские школьники во время уроков будут в масках, а учителя будут вакцинированы, заявил министр образования Михаил Чхенкели на брифинге во вторник.
Школы и детские сады Грузии возобновят работу с 4 октября. Профучилищам и университетам предоставили возможность самим выбрать форму обучения.
"Все рекомендации и протоколы министерства здравоохранения будут соблюдаться, и новшеством будет то, что в школе будет обязательно ношение масок для всех - и учеников, и учителей", - сказал Чхенкели.
Министр призвал к вакцинации всех родных учеников.
"Для того, чтобы у наших детей была возможность продолжить обучение в естественных условиях - в классах - здоровая среда должна быть не только в школе, но и дома, поэтому я прошу родителей привиться", - сказал Чхенкели.
При этом он отметил, что 65% школьного персонала уже привиты и эта тенденция продолжится.
В то же время, по словам главы Минобразования, дистанционное обучение также будет доступно.
"Мы оставляем родителям выбор, если они хотят, чтобы их дети учились дистанционно", - сказал Чхенкели.
По его словам, подобный подход продолжится до конца пандемии.
Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
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