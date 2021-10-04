https://sputnik-georgia.ru/20211004/dlya-gruzii-zhiznenno-vazhno-vernutsya-k-strukturnym-reformam---sharl-mishel-260221769.html

Для Грузии жизненно важно вернуться к структурным реформам - Шарль Мишель

Для Грузии жизненно важно вернуться к структурным реформам - Шарль Мишель

Президент Евросовета обратил внимание политиков на реформы в области верховенства закона и судебной системы 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T23:23+0400

2021-10-04T23:23+0400

2021-10-04T23:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал в Twitter результаты выборов в органы местного самоуправления в Грузии.Как пишет Шарль Мишель, сейчас жизненно важно, чтобы внимание страны было обращено на глубокие структурные реформы.Соглашение при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса было подписано правящей и оппозиционными партиями 19 апреля. Соглашение предусматривает проведение в стране избирательной реформы с учетом европейских стандартов, судебной реформы, а также перераспределение власти в парламенте для большей включенности оппозиции.Спустя три месяца после подписания Соглашения недовольство западных партнеров вызвало то, что парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции. Западные партнеры посчитали это нарушением условий соглашения, подписанного при посредничестве ЕС. Следуя соглашению, назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Досрочных парламентских выборов в Грузии не будет - депутат Европарламента >>Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов. Согласно грузинскому законодательству, выборы состоятся в четвертую субботу после проведения первого тура , то есть 30 октября. Второй тур, по предварительным данным ЦИК, пройдет в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси. В столице ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.

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