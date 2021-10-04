https://sputnik-georgia.ru/20211004/dni-mechtateley-sochteny-ocherednoe-poslanie-saakashvili-iz-tyurmy-260196320.html

Дни "мечтателей" сочтены: очередное послание Саакашвили из тюрьмы

Дни "мечтателей" сочтены: очередное послание Саакашвили из тюрьмы

С письмом экс-президента журналистов ознакомил его адвокат 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:40+0400

2021-10-04T13:40+0400

2021-10-04T13:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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грузия

михаил саакашвили

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Дни правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сочтены, так экс-президент Михаил Саакашвили оценил результаты местных выборов в своем очередном послании из тюрьмы.Письмо журналистам зачитал адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили."Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии>>Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.И правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые по предварительным данным ЦИК пройдут в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.По данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 44,97% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33,98%.Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы