https://sputnik-georgia.ru/20211004/gruzinskie-izbirateli-zasluzhivayut-bolee-vysokogo-standarta--ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-260191729.html
"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии
"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии
Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:26+0400
2021-10-04T13:26+0400
2021-10-04T13:26+0400
выборы
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе, об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии."Прозрачные, но поляризованные"- Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии>>Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Как отмечено в заявлении, США разделяют первую оценку ОБСЕ/БДИПЧ о том, что выборы были технически хорошо организованы, но избирательная среда была не идеальной. Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении."Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе... Мы также сожалеем о том, что партии делают акцент на личных атаках, а не на приоритетах избирателей", – подчеркивается в заявлении.При этом американские дипломаты похвалили избирательную реформу, осуществленную в Грузии к выборам 2021."Мы призываем парламент, в том числе оппозиционные партии, действовать добросовестно для последовательного укрепления избирательной системы Грузии, проводить крупные реформы, в том числе рекомендованные БДИПЧ, Венецианской комиссией и международными партнерами Грузии, а также принять поправки к Конституции, которые обеспечивают полную пропорциональность всех предстоящих парламентских выборах, как и было обещано", – говорится в заявлении.Пришло время формировать политические альянсы партий для немедленного решения важных для граждан Грузии вопросов, подчеркнуто в заявлении США."Как и в прошлом, Грузия должна стойко и мужественно противостоять вызовам на пути строительства демократии. Каждые выборы – это шанс укрепить и улучшить демократический процесс", – отмечено в заявлении.Посольство США призвало все партии воздерживаться от попыток дальнейшей поляризации политической ситуации, поддерживать спокойную обстановку после выборов, и проводить справедливое и беспристрастное рассмотрение жалоб на выборы. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
выборы
"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии
Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе, об этом говорится в заявлении
посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии.
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
Как отмечено в заявлении, США разделяют первую оценку ОБСЕ/БДИПЧ о том, что выборы были технически хорошо организованы, но избирательная среда была не идеальной.
"Мы разделяем озабоченность БДИПЧ такими проблемами, как поляризованная медиасреда, значительный дисбаланс ресурсов, недостаточный надзор за финансами кампании, малое представительство женщин в кампании, сообщения о злоупотреблении административным ресурсом и давление на журналистов", – отмечено в заявлении.
Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении.
"Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе... Мы также сожалеем о том, что партии делают акцент на личных атаках, а не на приоритетах избирателей", – подчеркивается в заявлении.
При этом американские дипломаты похвалили избирательную реформу, осуществленную в Грузии к выборам 2021.
"Мы призываем парламент, в том числе оппозиционные партии, действовать добросовестно для последовательного укрепления избирательной системы Грузии, проводить крупные реформы, в том числе рекомендованные БДИПЧ, Венецианской комиссией и международными партнерами Грузии, а также принять поправки к Конституции, которые обеспечивают полную пропорциональность всех предстоящих парламентских выборах, как и было обещано", – говорится в заявлении.
Пришло время формировать политические альянсы партий для немедленного решения важных для граждан Грузии вопросов, подчеркнуто в заявлении США.
"Как и в прошлом, Грузия должна стойко и мужественно противостоять вызовам на пути строительства демократии. Каждые выборы – это шанс укрепить и улучшить демократический процесс", – отмечено в заявлении.
Посольство США призвало все партии воздерживаться от попыток дальнейшей поляризации политической ситуации, поддерживать спокойную обстановку после выборов, и проводить справедливое и беспристрастное рассмотрение жалоб на выборы.
"Второй тур – это возможность улучшить процесс и провести организованный, конкурентный второй тур, которому граждане Грузии будут полностью доверять", – отмечено в заявлении.
Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.
По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
Партия Гахария не поддержит
ни одного кандидата в мэры во втором туре
ЦИК Грузии:
в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
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