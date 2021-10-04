https://sputnik-georgia.ru/20211004/gruzinskie-izbirateli-zasluzhivayut-bolee-vysokogo-standarta--ssha-otsenili-vybory-v-gruzii-260191729.html

"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии

"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии

Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:26+0400

2021-10-04T13:26+0400

2021-10-04T13:26+0400

выборы

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе, об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии."Прозрачные, но поляризованные"- Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии>>Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Как отмечено в заявлении, США разделяют первую оценку ОБСЕ/БДИПЧ о том, что выборы были технически хорошо организованы, но избирательная среда была не идеальной. Сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов, отмечается в заявлении."Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе... Мы также сожалеем о том, что партии делают акцент на личных атаках, а не на приоритетах избирателей", – подчеркивается в заявлении.При этом американские дипломаты похвалили избирательную реформу, осуществленную в Грузии к выборам 2021."Мы призываем парламент, в том числе оппозиционные партии, действовать добросовестно для последовательного укрепления избирательной системы Грузии, проводить крупные реформы, в том числе рекомендованные БДИПЧ, Венецианской комиссией и международными партнерами Грузии, а также принять поправки к Конституции, которые обеспечивают полную пропорциональность всех предстоящих парламентских выборах, как и было обещано", – говорится в заявлении.Пришло время формировать политические альянсы партий для немедленного решения важных для граждан Грузии вопросов, подчеркнуто в заявлении США."Как и в прошлом, Грузия должна стойко и мужественно противостоять вызовам на пути строительства демократии. Каждые выборы – это шанс укрепить и улучшить демократический процесс", – отмечено в заявлении.Посольство США призвало все партии воздерживаться от попыток дальнейшей поляризации политической ситуации, поддерживать спокойную обстановку после выборов, и проводить справедливое и беспристрастное рассмотрение жалоб на выборы. Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.По итогам первого тура, и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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