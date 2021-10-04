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Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству двух стран и безопасности региона 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T18:23+0400
2021-10-04T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, с которым обсудил вопросы стратегического партнерства и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства.Гасанов находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству двух стран, безопасности региона, значению успешного осуществления совместных проектов, сотрудничеству в сфере военного образования.Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии >>На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, в энергобезопасности Европы.Гарибашвили и Гасанов коснулись и темы сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции в трехстороннем формате, которое, по их словам, является уникальным региональным механизмом и позволяет обсуждать важные вопросы на уровне министров иностранных дел, обороны и других ведомств.Гарибашвили приветствует подписание плана на 2021 год двустороннего сотрудничества в сфере обороны. План будет подписан 4 октября.На встрече присутствовали министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, азербайджан
Гарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
18:23 04.10.2021 (обновлено: 18:27 04.10.2021)
На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству двух стран и безопасности региона
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым, с которым обсудил вопросы стратегического партнерства и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства.
Гасанов находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.
На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству двух стран, безопасности региона, значению успешного осуществления совместных проектов, сотрудничеству в сфере военного образования.
На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, в энергобезопасности Европы.
Гарибашвили и Гасанов коснулись и темы сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции в трехстороннем формате, которое, по их словам, является уникальным региональным механизмом и позволяет обсуждать важные вопросы на уровне министров иностранных дел, обороны и других ведомств.
Гарибашвили приветствует подписание плана на 2021 год двустороннего сотрудничества в сфере обороны. План будет подписан 4 октября.
На встрече присутствовали министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.
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