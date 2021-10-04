https://sputnik-georgia.ru/20211004/mnogonatsionalnye-voennye-ucheniya-eternity-2021-startovali-v-gruzii-260204620.html
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
Впервые на учениях будет представлена грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3" 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T16:03+0400
2021-10-04T16:03+0400
2021-10-04T16:32+0400
грузия
азербайджан
турция
учения
оборона грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260203886_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a2ca3c08018206b07b085a1bd5ed1002.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021 стартовали на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии, говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.По информации Минобороны, в этом году впервые в полевом учебном компоненте примет участие подразделение быстрого реагирования Управления стратегической защиты трубопроводов МВД Грузии. Также впервые на учениях будет представлена грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3"."Сценарий международной подготовки основан на миротворческих операциях, которые обеспечивают безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время кризиса, а также повышают оперативную совместимость между азербайджанскими, турецкими и грузинскими военными частями", - говорится в заявлении.Грузия примет участие в военных учениях на Украине >>Впервые учения Eternity прошли в 2014 году. Последние подобные учения прошли в 2019 году в Баку. Грузия принимает участие в учениях с 2019 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260203886_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_1dca5c1a88f389d264b6d995e29df84f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, азербайджан, турция, учения, оборона грузии
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
16:03 04.10.2021 (обновлено: 16:32 04.10.2021)
Впервые на учениях будет представлена грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021 стартовали на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии, говорится в сообщении
Министерства обороны Грузии.
В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.
По информации Минобороны, в этом году впервые в полевом учебном компоненте примет участие подразделение быстрого реагирования Управления стратегической защиты трубопроводов МВД Грузии. Также впервые на учениях будет представлена грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3".
"Сценарий международной подготовки основан на миротворческих операциях, которые обеспечивают безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время кризиса, а также повышают оперативную совместимость между азербайджанскими, турецкими и грузинскими военными частями", - говорится в заявлении.
Впервые учения Eternity прошли в 2014 году. Последние подобные учения прошли в 2019 году в Баку. Грузия принимает участие в учениях с 2019 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.