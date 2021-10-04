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Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
Впервые на учениях будет представлена ​​грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3" 04.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
азербайджан
турция
учения
оборона грузии
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021 стартовали на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии, говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.По информации Минобороны, в этом году впервые в полевом учебном компоненте примет участие подразделение быстрого реагирования Управления стратегической защиты трубопроводов МВД Грузии. Также впервые на учениях будет представлена ​​грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3"."Сценарий международной подготовки основан на миротворческих операциях, которые обеспечивают безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время кризиса, а также повышают оперативную совместимость между азербайджанскими, турецкими и грузинскими военными частями", - говорится в заявлении.Грузия примет участие в военных учениях на Украине &gt;&gt;Впервые учения Eternity прошли в 2014 году. Последние подобные учения прошли в 2019 году в Баку. Грузия принимает участие в учениях с 2019 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, азербайджан, турция, учения, оборона грузии

Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии

16:03 04.10.2021 (обновлено: 16:32 04.10.2021)
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© Facebook / Ministry of Defence of GeorgiaМногонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© Facebook / Ministry of Defence of Georgia
Впервые на учениях будет представлена ​​грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3"
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021 стартовали на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии, говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.
В традиционных учениях принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.
По информации Минобороны, в этом году впервые в полевом учебном компоненте примет участие подразделение быстрого реагирования Управления стратегической защиты трубопроводов МВД Грузии. Также впервые на учениях будет представлена ​​грузинская бронетехника производства Delta University - "Дидгори 1", "Дидгори 2" и "Дидгори 3".
"Сценарий международной подготовки основан на миротворческих операциях, которые обеспечивают безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан во время кризиса, а также повышают оперативную совместимость между азербайджанскими, турецкими и грузинскими военными частями", - говорится в заявлении.
Грузия примет участие в военных учениях на Украине >>
Впервые учения Eternity прошли в 2014 году. Последние подобные учения прошли в 2019 году в Баку. Грузия принимает участие в учениях с 2019 года.
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