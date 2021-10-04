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Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии
Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии
Марафон предлагает бегунам не только интересные дистанции, но и живописные пейзажи 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T11:08+0400
2021-10-04T11:08+0400
2021-10-04T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии 24 октября - забег состоится по двум дистанциям, говорится в сообщении организаторов.Трейловый марафон начинается на главной площади Tbilisi Hills (район Крцаниси) и следует по хребту Телети, а через 3 километра красивый серпантин приведет к Крцаниси, отмечают авторы спортивного мероприятия. Первый контрольный пункт с прохладительными напитками и водой находится на отметке 10 километров у реки.Успех грузинской спортсменки в Греции и свадьба как "марафон любви" >>>После этого бегунов ожидает крутой подъем на хребет Телети и второй контрольный пункт на отметке 13 километров с водой, напитками и едой. Последняя часть дистанции проходит по хребту Телети у монастыря Шавнабада.В забеге предусматривается две дистанции – 18 километров 750 метров вертикальной дистанции, 9 километров Fun Run и 300 метров вертикальной дистанции.Начало забега в 10:00, регистрация с 09:00 до 09:45. Возрастное ограничение 18+.Трейловые забеги, или трейлраннинг – это бег по природному рельефу, с элементами кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте – для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, спорт, новости, грузия, тбилиси, бег
Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии
Марафон предлагает бегунам не только интересные дистанции, но и живописные пейзажи
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik.
Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии 24 октября - забег состоится по двум дистанциям, говорится в сообщении
организаторов.
Трейловый марафон начинается на главной площади Tbilisi Hills (район Крцаниси) и следует по хребту Телети, а через 3 километра красивый серпантин приведет к Крцаниси, отмечают авторы спортивного мероприятия. Первый контрольный пункт с прохладительными напитками и водой находится на отметке 10 километров у реки.
После этого бегунов ожидает крутой подъем на хребет Телети и второй контрольный пункт на отметке 13 километров с водой, напитками и едой. Последняя часть дистанции проходит по хребту Телети у монастыря Шавнабада.
"Прекрасный вид на Тбилиси, лес Коджори, озеро Кумиси и монастырь Шавнабада открывается с разных участков маршрута. В случае хорошей погоды мы также увидим ледник с интересной перспективой. Дорожка скрыта в красивых лесах, кустарниках и отличается обилием красиво цветущих колючих кактусов", - говорится в анонсе мероприятия.
В забеге предусматривается две дистанции – 18 километров 750 метров вертикальной дистанции, 9 километров Fun Run и 300 метров вертикальной дистанции.
Начало забега в 10:00, регистрация с 09:00 до 09:45. Возрастное ограничение 18+.
Трейловые забеги, или трейлраннинг – это бег по природному рельефу, с элементами кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте – для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса.
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