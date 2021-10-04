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Грузия назначила новых послов в пяти странах
Грузия назначила новых послов в пяти странах
Новый посол Грузии на Украине уже сегодня передаст верительные грамоты МИД страны 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T08:32+0400
2021-10-04T08:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике, сообщает министерство иностранных дел Грузии.Давид Соломония, который до этого занимал должность посла Грузии в Бразилии, приступит к обязанностям посла в Нидерландах.Соломония работает на дипломатической службе с 1995 года. А в 2019 году ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.Укрепление связей и популяризация Грузии: в Тбилиси представили три программы для диаспор &gt;&gt;На должность посла Грузии в Польше назначен дипломат с 30-летним стажем, доктор исторических наук Зураб Беридзе. В 2014-2018 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Болгарии, а в 2004-2008 годах – послом в Румынии и Молдове. А в 2006 году ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.Георгий Закарашвили назначен послом Грузии на Украине с 1 октября текущего года. С 2019 года по сей день он занимал долность директора политического департамента МИД Грузии.Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником Секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах был старшим советником. В 2012-2016 годах он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в посольстве Грузии на Украине и Постоянного представительства Грузии в ГУАМ.Закарашвили заменил Теймураза Шарашенидзе, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Весной 2020 года его отозвали из Киева из-за позиции официального Тбилиси в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На свой пост в Киев Теймураз Шарашенидзе вернулся почти через год в апреле 2021 года.Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины &gt;&gt;В Швеции послом Грузии стал Ираклий Хуцураули. С 2019 года по сей день он занимал пост старшего советника в посольстве Грузии в Швейцарии. Дипломатической деятельностью занимается 18 лет. В 2008-2013 годах работал чрезвычайным и полномочным посланником в Италии.Бывший депутат парламента Грузии девятого созыва Заза Габуния занял пост посла Грузии в Мексике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мид грузии, внешняя политика грузии

Грузия назначила новых послов в пяти странах

08:32 04.10.2021 (обновлено: 08:48 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Новый посол Грузии на Украине уже сегодня передаст верительные грамоты МИД страны
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике, сообщает министерство иностранных дел Грузии.
Давид Соломония, который до этого занимал должность посла Грузии в Бразилии, приступит к обязанностям посла в Нидерландах.
Соломония работает на дипломатической службе с 1995 года. А в 2019 году ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Укрепление связей и популяризация Грузии: в Тбилиси представили три программы для диаспор >>
На должность посла Грузии в Польше назначен дипломат с 30-летним стажем, доктор исторических наук Зураб Беридзе. В 2014-2018 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Болгарии, а в 2004-2008 годах – послом в Румынии и Молдове. А в 2006 году ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Георгий Закарашвили назначен послом Грузии на Украине с 1 октября текущего года. С 2019 года по сей день он занимал долность директора политического департамента МИД Грузии.
Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником Секции интересов Грузии в посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах был старшим советником. В 2012-2016 годах он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в посольстве Грузии на Украине и Постоянного представительства Грузии в ГУАМ.
Закарашвили заменил Теймураза Шарашенидзе, который занимал этот пост с сентября 2019 года. Весной 2020 года его отозвали из Киева из-за позиции официального Тбилиси в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На свой пост в Киев Теймураз Шарашенидзе вернулся почти через год в апреле 2021 года.
Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины >>
В Швеции послом Грузии стал Ираклий Хуцураули. С 2019 года по сей день он занимал пост старшего советника в посольстве Грузии в Швейцарии. Дипломатической деятельностью занимается 18 лет. В 2008-2013 годах работал чрезвычайным и полномочным посланником в Италии.
Бывший депутат парламента Грузии девятого созыва Заза Габуния занял пост посла Грузии в Мексике.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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