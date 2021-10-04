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Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины
Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины
Новый посол Грузии в Украине в понедельник передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T01:15+0400
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политика
новости
михаил саакашвили
мид грузии
давид залкалиани
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возможно нарушил и украинское законодательство, когда незаконно пересек границу Грузии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedi.Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили &gt;&gt;"Основание говорить такое мне дает даже сегодняшнее заявление президента Зеленского, когда он сказал, что это стало для него неожиданностью, и он узнал из СМИ об исчезновении Саакашвили из Украины. Наши связи с украинскими партнерами укрепляют основание сказать это, для них это тоже было сюрпризом. Не исключено, я предполагаю, наверно, следствие даст ответ, что он также нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы", - заявил Залкалиани.Кроме того, по словам главы МИД, новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента.Министр считает, что Грузия решит вопрос с Саакашвили с украинской стороной без каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами.Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение &gt;&gt;В Грузии Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, михаил саакашвили, мид грузии, давид залкалиани, возвращение и арест саакашвили

Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины

01:15 04.10.2021
331
© photo: David Zalkaliani / FBДавид Залкалиани
Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: David Zalkaliani / FB
Новый посол Грузии в Украине в понедельник передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возможно нарушил и украинское законодательство, когда незаконно пересек границу Грузии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedi.
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>
"Основание говорить такое мне дает даже сегодняшнее заявление президента Зеленского, когда он сказал, что это стало для него неожиданностью, и он узнал из СМИ об исчезновении Саакашвили из Украины. Наши связи с украинскими партнерами укрепляют основание сказать это, для них это тоже было сюрпризом. Не исключено, я предполагаю, наверно, следствие даст ответ, что он также нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы", - заявил Залкалиани.
Кроме того, по словам главы МИД, новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента.
"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани.
Министр считает, что Грузия решит вопрос с Саакашвили с украинской стороной без каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами.
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение >>
В Грузии Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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