https://sputnik-georgia.ru/20211004/glava-mid-gruzii-saakashvili-vozmozhno-narushil-i-zakonodatelstvo-ukrainy-260182674.html
Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины
Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины
Новый посол Грузии в Украине в понедельник передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T01:15+0400
2021-10-04T01:15+0400
2021-10-04T01:15+0400
политика
новости
михаил саакашвили
мид грузии
давид залкалиани
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возможно нарушил и украинское законодательство, когда незаконно пересек границу Грузии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedi.Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>"Основание говорить такое мне дает даже сегодняшнее заявление президента Зеленского, когда он сказал, что это стало для него неожиданностью, и он узнал из СМИ об исчезновении Саакашвили из Украины. Наши связи с украинскими партнерами укрепляют основание сказать это, для них это тоже было сюрпризом. Не исключено, я предполагаю, наверно, следствие даст ответ, что он также нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы", - заявил Залкалиани.Кроме того, по словам главы МИД, новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента.Министр считает, что Грузия решит вопрос с Саакашвили с украинской стороной без каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами.Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение >>В Грузии Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, михаил саакашвили, мид грузии, давид залкалиани, возвращение и арест саакашвили
Глава МИД Грузии: Саакашвили возможно нарушил и законодательство Украины
Новый посол Грузии в Украине в понедельник передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возможно нарушил и украинское законодательство, когда незаконно пересек границу Грузии, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани в эфире телеканала Imedi
.
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.
"Основание говорить такое мне дает даже сегодняшнее заявление президента Зеленского, когда он сказал, что это стало для него неожиданностью, и он узнал из СМИ об исчезновении Саакашвили из Украины. Наши связи с украинскими партнерами укрепляют основание сказать это, для них это тоже было сюрпризом. Не исключено, я предполагаю, наверно, следствие даст ответ, что он также нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы", - заявил Залкалиани.
Кроме того, по словам главы МИД, новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания экс-президента.
"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани.
Министр считает, что Грузия решит вопрос с Саакашвили с украинской стороной без каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами.
В Грузии Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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