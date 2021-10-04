https://sputnik-georgia.ru/20211004/mechta-i-natsdvizhenie-ustroili-maskarad---gakhariya-otsenil-vybory-v-gruzii--260214980.html

"Мечта" и Нацдвижение устроили маскарад - Гахария оценил выборы в Грузии

"Мечта" и Нацдвижение устроили маскарад - Гахария оценил выборы в Грузии

Правящая партия и "Нацдвижение" устроили маскарад перед выборами в виде ареста Саакашвили, считает Гахария 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T19:00+0400

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2021-10-04T20:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 октября - Sputnik. Лидер партии "Для Грузии", экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал прошедшие выборы в органы местного самоуправления шагом назад для грузинской демократии.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры во втором туре>>Партия Гахария, согласно предварительным данным ЦИК, занимает по Грузии третье место следом за "Грузинской мечтой" и "Единым национальным движением". Кандидат от партии "Для Грузии" смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани будет соперничать за кресло мэра с кандидатом от правящей партии "Грузинская мечта" Гиоргием Немсадзе.По словам Гахария, выборы прошли в несправедливой атмосфере, а так называемые карусели носили систематический характер. Как отметил Гахария, его сторонники и члены партии особенно перед выборами подвергались давлению, угрозам и черному пиару с экранов некоторых телеканалов.По словам экс-премьера, на результаты выборов повлиял маскарад, который 1 октября устроили "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" - арест экс-президента Михаила Саакашвили.Как отметил Гахария, его партия будет представлена во всех органах самоуправления в городах и районах и продолжит действовать в интересах Грузии. "Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой. Для нас очень важны интересы государства. его развитие. Каждый наш шаг будет исходить из интересов Грузии", - заявил Гахария.По словам Гахария, во втором туре выборов он будет активно поддерживать своих мажоритариев, в частности Бесариона Бенделианаи, который прошел во второй тур выборов в Цагери.И правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы, выборы