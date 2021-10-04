https://sputnik-georgia.ru/20211004/partiya-gakhariya-ne-podderzhit-ni-odnogo-kandidata-v-mery-vo-vtorom-ture-260182058.html

Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры во втором туре

Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры во втором туре

В партии считают, что "Грузинская мечта" создала прекрасную возможность для возврата к власти "Национального движения" 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T00:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Для Грузии", во втором туре выборов мэра Тбилиси не поддержит ни одного из кандидатов, заявил член партии экс-премьера Георгия Гахария Кахабер Кемоклидзе.Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября. Партия Гахария, согласно предварительным данным ЦИК, занимает по Грузии третье место следом за "Грузинской мечтой", и "Единым национальным движением". Кандидат от партии "Для Грузии" смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани (35,02%) будет соперничать за кресло мэра с кандидатом от правящей партии "Грузинская мечта" Гиоргием Немсадзе (49,34%).Какие цели преследовал Гахария на прошедших выборах - версии "Грузинской мечты" >>"Гахария, как и наша партия, поддерживает перемены. Мы считаем, что сегодня "Грузинская мечта" создала прекрасную возможность, по сути, на практическом уровне вернуть к власти "Национальное движение", которое, по нашему мнению, было позавчерашним днем, так же, как "Грузинская мечта" является вчерашним днем. На вопрос, кого мы поддержим, можно сделать простой логический вывод, что ни того, ни другого", - сказал Кемоклидзе журналистам.По его словам, избиратели, которые поддержали партию "Для Грузии" хорошо понимают политическую данность, поэтому их не нужно призывать идти на одну сторону или другую.Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.И правящая партия "Грузинская мечта" и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готовятся ко второму туру выборов, которые по предварительным данным ЦИК пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.По данным ЦИК, Каладзе набрал в Тбилиси 44,97% голосов, а его основной конкурент от "Единого национального движения" Ника Мелия – 33,98%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы