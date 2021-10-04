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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211004/meliya-podumyvaet-o-sozdanii-tenevogo--pravitelstva-v-tbilisi-260188727.html
Мелия подумывает о создании теневого правительства в Тбилиси
Мелия подумывает о создании теневого правительства в Тбилиси
Второй тур местных выборов в 20 городах и муниципалитетах Грузии, в том числе и в столице, состоится 30 октября 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T11:54+0400
2021-10-04T11:54+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия планирует сформировать теневое правительство столицы.На муниципальных выборах 2 октября, Мелия сумел набрать 33,98% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе. У последнего, по предварительным данным ЦИК, 44,97% голосов.Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК&gt;&gt;По словам Мелия, в предвыборную кампанию второго тура будут включены представители разных оппозиционных партий.Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, ника мелия, местные выборы

Мелия подумывает о создании теневого правительства в Тбилиси

11:54 04.10.2021
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© photo: Sputnik / StringerНика Мелия перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС
Ника Мелия перед встречей представителей партий с дипкорпусом в миссии ЕС - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Второй тур местных выборов в 20 городах и муниципалитетах Грузии, в том числе и в столице, состоится 30 октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Кандидат на пост мэра Тбилиси, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия планирует сформировать теневое правительство столицы.
На муниципальных выборах 2 октября, Мелия сумел набрать 33,98% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе. У последнего, по предварительным данным ЦИК, 44,97% голосов.
Кандидаты "Грузинской мечты" побеждают в 44 городах и муниципалитетах Грузии – ЦИК>>
По словам Мелия, в предвыборную кампанию второго тура будут включены представители разных оппозиционных партий.

"Все основные оппозиционные партии должны внести свой вклад в нашу общую победу 30 октября. Поэтому я предлагаю в ближайшие дни начать консультации. Мы сформируем теневое правительство этого города, и затем уже общество убедится, что мы не только говорим, но и делаем дело", - заявил Мелия в эфире телеканала "Мтавари".

Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.
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