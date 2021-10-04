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Сборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
Сборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T23:48+0400
2021-10-04T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Ника Кенчадзе, стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в эти дни в столице Норвегии – Осло.В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении со счетом 10:0.Для 24-летнего Кенчадзе – это первый пьедестал на чемпионатах мира среди взрослых. В 2018 году Кенчадзе стал победителем молодежного (U-23) мирового первенства.Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира &gt;&gt;Таким образом, на данный момент у сборной Грузии две медали. Ранее вице-чемпионом турнира стал Гено Петриашвили (-125 кг).5 октября грузинские борцы могут пополнить свою копилку еще одной медалью. За бронзу чемпионата мира поборется Зураб Якобашвили (-70 кг). В репешаже грузин встретится с победителем пары Николае Коджокару (Великобритания)/Карлос Миллакуэо (Чили). Если Якобашвили сумеет преодолеть этот барьер, то в схватке за третье место его соперником будет Туран Байрамов из Азербайджана.Чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе продлится в Осло до 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, борьба

Сборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

23:48 04.10.2021
97
© photo: Geo Wrestling Official / FBБорец Ника Кенчадзе
Борец Ника Кенчадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Geo Wrestling Official / FB
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Ника Кенчадзе, стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в эти дни в столице Норвегии – Осло.
В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении со счетом 10:0.
Для 24-летнего Кенчадзе – это первый пьедестал на чемпионатах мира среди взрослых. В 2018 году Кенчадзе стал победителем молодежного (U-23) мирового первенства.
Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира >>
Таким образом, на данный момент у сборной Грузии две медали. Ранее вице-чемпионом турнира стал Гено Петриашвили (-125 кг).
5 октября грузинские борцы могут пополнить свою копилку еще одной медалью. За бронзу чемпионата мира поборется Зураб Якобашвили (-70 кг). В репешаже грузин встретится с победителем пары Николае Коджокару (Великобритания)/Карлос Миллакуэо (Чили). Если Якобашвили сумеет преодолеть этот барьер, то в схватке за третье место его соперником будет Туран Байрамов из Азербайджана.
Чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе продлится в Осло до 10 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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