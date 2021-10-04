https://sputnik-georgia.ru/20211004/sbornaya-gruzii-zavoevala-vtoruyu-medal-na-chempionate-mira-po-volnoy-borbe-260222132.html

Сборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

Сборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T23:48+0400

2021-10-04T23:48+0400

2021-10-04T23:48+0400

спорт

новости

грузия

борьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251524200_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_6a553141b0a076068d93b982821415bb.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Ника Кенчадзе, стал бронзовым призером чемпионата мира, проходящего в эти дни в столице Норвегии – Осло.В схватке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 79 кг, Кенчадзе победил Армана Авагяна из Армении со счетом 10:0.Для 24-летнего Кенчадзе – это первый пьедестал на чемпионатах мира среди взрослых. В 2018 году Кенчадзе стал победителем молодежного (U-23) мирового первенства.Грузинский борец завоевал серебро на чемпионате мира >>Таким образом, на данный момент у сборной Грузии две медали. Ранее вице-чемпионом турнира стал Гено Петриашвили (-125 кг).5 октября грузинские борцы могут пополнить свою копилку еще одной медалью. За бронзу чемпионата мира поборется Зураб Якобашвили (-70 кг). В репешаже грузин встретится с победителем пары Николае Коджокару (Великобритания)/Карлос Миллакуэо (Чили). Если Якобашвили сумеет преодолеть этот барьер, то в схватке за третье место его соперником будет Туран Байрамов из Азербайджана.Чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе продлится в Осло до 10 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, борьба