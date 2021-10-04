Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
ЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло
18:44 04.10.2021 (обновлено: 18:56 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы 2 октября - распечатывание избирательных урн и подсчет голосов
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
По пропорциональным спискам победу по всей Грузии одержала "Грузинская мечта", набрав 46,69% голосов
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Сакребуло (горсовет) Тбилиси проходят шесть партий, согласно данным ЦИК по итогам подсчета 100% участков.
Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%.
Этот барьер удалось преодолеть следующим партиям:
1."Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 40,37%
2."Единое национальное движение" - 27,97%
3."Для Грузии" - 8,86%
4."Лело для Грузии" - 3,63%
5."Гирчи – больше свободы" - 3,3%
6."Для народа" - 2,57%.
Пропорциональные списки по всей Грузии
По пропорциональным спискам победу по всей Грузии одержала "Грузинская мечта", набрав 46,69% голосов. На втором месте "Нацдвижение" – 30,7% голосов. На третьем - партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.
© SputnikИтоги местных выборов 2021 года по пропорциональным спискам победу по всей Грузии
Итоги местных выборов 2021 года по пропорциональным спискам победу по всей Грузии
© Sputnik
Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса со всех 3 743 участков по всей стране.
Вторые туры
По данным ЦИК, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны
На выборах мэра Тбилиси большинство голосов набрал кандидат от правящей партии Каха Каладзе – 45,04%, но этого недостаточно для победы в первом туре. Для победы кандидат должен был набрать более 50% голосов.
На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.
Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.
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