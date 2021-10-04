https://sputnik-georgia.ru/20211004/tsik-gruzii-podschital-100-uchastkov-kakie-partii-popali-v-sakrebulo-260214311.html

ЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло

ЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло

По пропорциональным спискам победу по всей Грузии одержала "Грузинская мечта", набрав 46,69% голосов 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В Сакребуло (горсовет) Тбилиси проходят шесть партий, согласно данным ЦИК по итогам подсчета 100% участков.Проходной барьер для партий на пропорциональных выборах составляет 2,5%.Этот барьер удалось преодолеть следующим партиям:Пропорциональные списки по всей ГрузииПо пропорциональным спискам победу по всей Грузии одержала "Грузинская мечта", набрав 46,69% голосов. На втором месте "Нацдвижение" – 30,7% голосов. На третьем - партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии", у которой 7,8% голосов.Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса со всех 3 743 участков по всей стране.Вторые турыПо данным ЦИК, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страныНа выборах мэра Тбилиси большинство голосов набрал кандидат от правящей партии Каха Каладзе – 45,04%, но этого недостаточно для победы в первом туре. Для победы кандидат должен был набрать более 50% голосов.Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии >>На втором месте лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия – 33,96%.Выборы в Грузии в местные органы власти прошли 2 октября. Мэры и депутаты местных органов самоуправления выбирались в 64 городах и муниципалитетах. Явка избирателей составила 51,92%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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