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Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии
Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии
Правящая партия создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких сакребуло, заявил Кобахидзе 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T15:18+0400
2021-10-04T15:18+0400
2021-10-04T15:39+0400
местные выборы в грузии 2021
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грузинская мечта
ираклий кобахидзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" получила 66% мандатов в городских и муниципальных собраниях на выборах в местные органы власти, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Муниципальные выборы в Грузии прошли 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Правящая партия провела параллельный с Центральной избирательной комиссией подсчет голосов, согласно которому мандаты среди партий распределились следующим образом:Единое национальное движение" получило 25% от общего числа мандатов. Все остальные оппозиционные партии – 9%. Всего партии должны были распределить между собой 2 068 мандатов.По словам Ираклия Гарибашвили, после второго тура "Грузинская мечта" планирует увеличить число мандатов до 68%."Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии >>"Грузинская мечта" создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких советов, но, в конце концов, не составит труда создать прочное большинство и в этих советах", – заявил Кобахидзе.По его словам, выборы еще раз показали, что грузинский народ доверяет "Грузинской мечте" и отказался от поляризации."Мы победим и во втором туре. И последующие три года нам представится возможность спокойно управлять страной. "Единое национальное движение" разбито. Их криминальный лидер в тюрьме", – заявил Кобахидзе."Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии >>Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.По итогам первого тура и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы
Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии
15:18 04.10.2021 (обновлено: 15:39 04.10.2021)
Правящая партия создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких сакребуло, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" получила 66% мандатов в городских и муниципальных собраниях на выборах в местные органы власти, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Муниципальные выборы в Грузии прошли 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
Правящая партия провела параллельный с Центральной избирательной комиссией подсчет голосов, согласно которому мандаты среди партий распределились следующим образом:
"Грузинская мечта" - 1 331 мандат
"Единое национальное движение" - 502
"Европейская Грузия" - 18
"Третья сила - Стратегия Агмашенебели" - 8
" Мечиаури - за единую Грузию" - 6
"Европейские социалисты" - 4
"Лейбористская партия" - 3
"Для народа" (Анна Долидзе) - 2
"Граждане" Алеко Элисашвили - 1
"Гирчи - Больше свободы"- 1
Независимые депутаты - 2.
Единое национальное движение" получило 25% от общего числа мандатов. Все остальные оппозиционные партии – 9%. Всего партии должны были распределить между собой 2 068 мандатов.
По словам Ираклия Гарибашвили, после второго тура "Грузинская мечта" планирует увеличить число мандатов до 68%.
"Грузинская мечта" создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких советов, но, в конце концов, не составит труда создать прочное большинство и в этих советах", – заявил Кобахидзе.
По его словам, выборы еще раз показали, что грузинский народ доверяет "Грузинской мечте" и отказался от поляризации.
"Мы победим и во втором туре. И последующие три года нам представится возможность спокойно управлять страной. "Единое национальное движение" разбито. Их криминальный лидер в тюрьме", – заявил Кобахидзе.
Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.
По итогам первого тура и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
Партия Гахария не поддержит
ни одного кандидата в мэры во втором туре
ЦИК Грузии:
в сакребуло Тбилиси проходят шесть партий
День выборов в Грузии – МВД возбудило 16 уголовных дел
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