https://sputnik-georgia.ru/20211004/skolko-mandatov-dostalos-po-itogam-vyborov-gruzinskoy-mechty---podschety-partii-260201332.html

Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии

Сколько мандатов досталось по итогам выборов "Грузинской мечты" – подсчеты партии

Правящая партия создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких сакребуло, заявил Кобахидзе 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T15:18+0400

2021-10-04T15:18+0400

2021-10-04T15:39+0400

местные выборы в грузии 2021

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местные выборы

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. "Грузинская мечта" получила 66% мандатов в городских и муниципальных собраниях на выборах в местные органы власти, заявил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Муниципальные выборы в Грузии прошли 2 октября. Жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.Правящая партия провела параллельный с Центральной избирательной комиссией подсчет голосов, согласно которому мандаты среди партий распределились следующим образом:Единое национальное движение" получило 25% от общего числа мандатов. Все остальные оппозиционные партии – 9%. Всего партии должны были распределить между собой 2 068 мандатов.По словам Ираклия Гарибашвили, после второго тура "Грузинская мечта" планирует увеличить число мандатов до 68%."Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии >>"Грузинская мечта" создает прочное большинство почти во всех муниципальных советах, за исключением нескольких советов, но, в конце концов, не составит труда создать прочное большинство и в этих советах", – заявил Кобахидзе.По его словам, выборы еще раз показали, что грузинский народ доверяет "Грузинской мечте" и отказался от поляризации."Мы победим и во втором туре. И последующие три года нам представится возможность спокойно управлять страной. "Единое национальное движение" разбито. Их криминальный лидер в тюрьме", – заявил Кобахидзе."Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии >>Второй тур выборов в Грузии намечен на 30 октября.По итогам первого тура и правящая партия "Грузинская мечта", и ее главный конкурент, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", готовятся ко второму туру выборов, которые, по предварительным данным ЦИК, пройдут 30 октября в 20 городах страны, в том числе и в Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы